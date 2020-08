Анонс Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra

1463

Этот день наконец-то настал. Samsung обновила линейку флагманов Galaxy Note. Наряду с «просто» и более массовым Galaxy Note 20 впервые на свет появилась Ultra-версия, нашпигованная максимумом технологий, которые может предложить сегодня Samsung. Отличаются новинки по типу дисплеев, емкости аккумуляторов, камерам, памяти и материалам корпуса.

Дизайн знакомый

В плане экстерьера новинки воспринимаются как близкие родственники Galaxy S20. К числу кардинальных отличий можно отнести только наличие отсека для стилуса S Pen. А еще появление эффектных мятного и бронзового цветов, последний из которых стал хедлайнером линейки и прочих новинок компании. Все прочее привычно: слегка изогнутый дисплей (в Galaxy Note 20 он плоский), металлическая рамка, фронтальная камера по центру экрана и прямоугольная площадка основной камеры. Как того диктует мода — рамки стали еще меньше, но до полной безрамочности дело так и не дошло.

С точки зрения материалов, новшеством стало то, что Galaxy Note 20 Ultra стал первым, кто получил новое закаленное стекло Gorilla Glass Victus. Как всегда, декларируется, что оно прочнее, лучше и на нем будет меньше царапин. А тыльная крышка Galaxy Note 20 — комбинация из стекла и пластика. Из привычных черт отметим порт USB Type-C, отсутствие 3,5 мм разъема для наушников и водозащиту IP68.

Экраны стали лучше, но не у всех

Диагональ экрана Galaxy Note 20 составила 6,7 дюйма, разрешением 2400х1080 пикселей и Super AMOLED‑экран работает на частоте 60 Гц. Да, компания решила сэкономить на дисплее, а заодно и автономность работы устройства подтянуть. А вот у Galaxy Note Ultra — все по последнему слову моды и техники: Dynamic AMOLED, HDR10+ и 120 Гц. Максимальное разрешение QuadHD+ (3088х1440 точек), но по умолчанию стоит FullHD+. Поддержка режима 120 Гц наблюдается в интерфейсе и при работе со стоковыми приложениями. Во всех остальных случаях многое зависит от того адаптированы ли утилиты для работы с экранами с повышенной частотой обновления. В общем все эти 120 Гц штука капризная и прожорливая.

В поверхность экранов вмонтировали ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев. Естественно, не забыли пообещать, что работает датчик шустрее и точнее. Как всегда, предложили режим Always On Display, который отображает самую необходимую информацию.

Начинка флагманская, но без претензий на самый топ

Аппаратная платформа у всех дебютантов идентичная — Exynos 990 для многих рынков и Snapdragon 865+ в случае с версиями для американского, китайского и южнокорейских рынков. Компания не стала особо акцентировать внимание на производительности, слишком скользкая и неоднозначная тема, есть риск нарваться на очередную волну критики за собственный флагманский чип. В любом случае, сама Samsung уверена, что ее чип быстрый и с хорошим запасом мощности на пару лет.

На рынке будут в продаже несколько модификаций. Galaxy Note 20 доступен в двух версиях, 4G и 5G, и Note 20 Ultra только c 5G. Кроме того, базовый флагман наделили 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной. В случае с Galaxy Note 20 Ultra выбор богаче: 8/12 Гб оперативки и флеш-накопитель на 256/512 Гб. Естественно, память тут быстрая: LPDDR5 и UFS 3.0. Если вдруг кому-то покажется недостаточным объем внутренней памяти, повода для грусти нет. Но только в случае с Galaxy Note 20 Ultra, который поддерживает карты памяти до 1 ТБ. А "младшая" версия лишена привелегии работы с картами памяти.

На презентации уделили внимание сотрудничеству Samsung и Microsoft в вопросах доступности на смартфонах игр для консоли. Обещано, что владельцы новеньких флагманов серии Galaxy Note 20 смогут с 15 сентября через облачные сервисы получить доступ к сотням игр. Понадобится Bluetooth-контроллер и подписка на Xbox Game Pass.

Фото должны быть отличными

В плане камер ничего ошеломительного не предложили, максимум внимания уделили улучшению софта и прочим фишкам для повышения качества картинки. Начнем с того, что здравый смысл взял верх и в этот раз было решено отказаться от затеи вновь впечатлять 100-кратным цифровым зумом. В Galaxy Note 20 Ultra было решено ограничиться цифровым зумом х50. Оптический при этом равен x5, а гибридный — х10.

Все две новинки получили по три модуля на тыльной стороне, но набор датчиков разный. Так, создавая камеру Galaxy Note 20, ориентировались на Galaxy S20, предложив сенсоры 12 Мп (основной, f/1.8, OIS,) + 12 Мп (широкоугольный, f/2.2) + 64 Мп (телеобъектив, OIS, f/2.0). Вполне предсказуемо, что для Ultra-версии приготовили 108 Мп датчик со светосилой f/1.8 и сохранили широкоугольный 12 Мп сенсор, но в отличие от Galaxy S20 Ultra перископический модуль на 12 Мп, а не на 48 Мп.

Выделять топовую версию серии разрешением фронтальной камеры не стали. Оба смартфона получили 10 Мп датчик со светосилой f/2.2 и автофокусом. Это решение знакомо по Galaxy S20/S20+.

Встроенная батарейка Galaxy Note 20 предлагает емкость 4300 мАч, она заряжается быстро благодаря 25-ваттной зарядке. Ultra укомплектовали аккумулятором на 4500 мАч и от долгой его зарядки избавит быстрая зарядка. Смартфоны умеют работать с беспроводной зарядкой, мощность 15 Вт, а также умеют заряжать прочие устройства на мощности до 9 Вт. Заявлена поддержка USB PD 3.0 и докупив блок на 45 Вт можно зарядить смартфоны еще быстрее.

У семейства Galaxy Note 20 в наличии NFC, поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, Samsung Pay, Google Pay, QuickShare (отправка файлов на другие устройства), Samsung DeX, стереодинамики и операционная система Android 10 с фирменной надстройкой One UI 2.5. Сегодня была представлена технология UWB (UltraWideband), которая впервые дебютирует только в Galaxy Note 20 Ultra и предназначена для бесконтактной передачи информации. С ее помощью можно быстро и безопасно передавать файлы между совместимыми устройствами, а также она может быть использована как электронный автомобильный ключ или ключ от дверей. Есть серьезная оговорка, работать технология будет не во всех регионах.

Продажи флагманской серии с поддержкой стилуса планируют начать 21 августа. Базовая 4G-версия Galaxy Note 20 с 8/256 Гб оценена в 950 евро, в России будут продавать за 79 990 рублей и в Украине за 28 999грн. За вариант с поддержкой сетей пятого поколения просят 1023 евро, а в США $999.99 . В случае с Galaxy Note 20 Ultra компания предложила такие ценники: 8/256 Гб — $1299,99 (в России 99 990 рублей, Украине 35 999грн.), 12/512 Гб — $1499,99 (в России 119 990 рублей, Украине 41 999грн.).

Технические характеристики Samsung Galaxy Note 20:





Сеть: GSM/GPRS/EDGE (900/1800/1900 МГц), WCDMA/HSPA (900/2100 МГц), FDD-LTE (1, 3, 7), TD-SCDMA (34, 39), TD-LTE (40)

Операционная система: Android 10, оболочка One UI 2.5

Дисплей: 6,7ʺ, 2400 х 1080 пикселей (FullHD+), Infinity-O, соотношение 20:9, 393ppi, Super AMOLED Plus, Always On Display, HDR10+, Gorilla Glass 6

Процессор: Exynos 990, 8 ядер (2хCustom + 2хCortex A76 + 4хCortex A55), 7 нм, 64 бит / Snapdragon 865+, 8 ядер (Kryo 585 до 3,1 ГГц) 7 нм, 64 бит

Графический чип: Mali-G77 MP11/Adreno 650

Оперативная память: 8 Гб, LPDDR5

Постоянная память: 256 Гб, UFS 3.0

Основная камера: три датчика, 12 Мп (широкоугольная, f/1.8, OIS) + 64 Мп (телеобъектив, f/2.0, OIS, PDAF, 10-кратный цифровой зум, 3-кратный оптический) + 12 Мп (широкоугольная, f/2.2, OIS) светодиодная вспышка, Live Focus, запись видео 7680x4320 (8K UHD), 3840x2160 (4K UHD), 1920x1080 (Full HD)

Фронтальная камера: 10 Мп, f/2.2

Навигация: GPS, ГЛОНАСС

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax), MIMO, Bluetooth 5.0 LE, NFC, Samsung Pay, Google Pay

Датчики и разъемы: USB Type-C 3.2, датчик отпечатка пальцев (интегрирован в дисплей), Face Unlock

Дополнительно: Акселерометр, геомагнитный датчик, гироскоп, датчик рассеянного освещения RGB, датчик приближения, барометр, датчик Холла, стереодинамики AKG, Dolby Atmos, aptX-HD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus

Защита от пыли и влаги IP68

Аккумулятор: 4300 мАч, быстрая (25 Вт), беспроводная (15 Вт) и обратная (9 Вт) зарядки

Размеры: 161,6х75,2х8.3мм

Вес: 195 грамм

Цвета: черный, мятный, бронзовый

Технические характеристики Samsung Galaxy Note 20 Ultra:

Сеть: GSM/GPRS/EDGE (900/1800/1900 МГц), WCDMA/HSPA (900/2100 МГц), FDD-LTE (1, 3, 7), TD-SCDMA (34, 39), TD-LTE (40)

Операционная система: Android 10, оболочка One UI 2.5

Дисплей: 6,9ʺ, 3088 х 1440 пикселей (QuadHD+), соотношение 20:9, Dynamic AMOLED 2Х, 120 Гц (FullHD+), 496 ppi, 91,63%, Always On Display, HDR10+, Gorilla Glass Victus

Процессор: Exynos 990, 8 ядер (2хCustom + 2хCortex A76 + 4хCortex A55), 7 нм, 64 бит / Snapdragon 865+, 8 ядер (Kryo 585 до 3,1 ГГц) 7 нм, 64 бит

Графический чип: Mali-G77 MP11/Adreno 650

Оперативная память: 8/12 Гб, LPDDR5

Постоянная память: 256/512 Гб, UFS 3.0, microSD до 1 ТБ

Основная камера: три датчика, 108 Мп (OIS, PDAF, f/1.8) + 12 Мп (телеобъектив, f/3.0, OIS, х5 оптический зум, х10 гибридный) + 12 Мп (широкоугольная, f/2.2, OIS). светодиодная вспышка, Live Focus, запись видео 7680x4320 (8K UHD) (30 к / с), 3840x2160 (4K UHD) (60 к/с), 1920x1080 (Full HD) (240 к/с), 1280x720 (HD) (960 к/с)

Фронтальная камера: 10 Мп, f/2.2

Навигация: GPS и ГЛОНАСС

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax), MIMO, Bluetooth 5.0 LE, UWB, Samsung Pay, Google Pay

Датчики и разъемы: USB Type-C 3.1, сканер отпечатков пальцев на экране, Face Unlock

Акселерометр, геомагнитный датчик, гироскоп, датчик рассеянного освещения RGB, датчик приближения, барометр, датчик Холла, стереодинамики AKG, 32-разрядный ЦАП, Dolby Atmos, aptX, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Samsung Pay, Google Pay

Защита от пыли и влаги IP68

Аккумулятор: 4500 мАч, быстрая (до 45 Вт), беспроводная (до 15 Вт) и реверсивная (до 9 Вт) зарядки

Размеры: 164,8х77,2х8,1мм

Вес: 208 грамм

Цвета: белый, бронзовый, черный