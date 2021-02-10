Samsung лидер, Realme выросла в 6 раз и каждый пятый проданный смартфон c 5G: статистика за I квартал

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Россияне активно покупают недорогие аппараты до $250 и все больше тех, кто готов отдать более $600 за смартфон

Мировой рынок смартфонов оживился на фоне ослабления ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Поползли продажи и в России. По данным аналитиков Counterpoint Research, спрос на мобильники в первом квартале нынешнего года на рынке РФ увеличился на 4%.

Лидером продолжает оставаться Samsung, где ключевыми драйверами продаж стали модели Galaxy A51, Galaxy A31 и Galaxy S21. Но эксперты отмечают, что общие продажи смартфонов Samsung снизились на фоне результатов четвертого квартала прошлого года.

А вот Xiaomi и Apple, напротив, продолжают наращивать продажи. Стоит отметить и пятое место Realme по итогам первых трех месяцев нынешнего года.

Все активнее пользователи стали делать покупки через площадки электронной коммерции. Тут лидером является Xiaomi, продавшая больше всего устройств — 31%. Второй идет Samsung (29,9%) и замыкает тройку лидеров Apple (14,8%). Все три компании активно нарастили продажи и объясняется это не только ростом спроса на мобильные устройства, но и падением Huawei и Honor.

Интересной выглядит информация аналитиков, что каждый пятый проданный смартфон в России предлагает поддержку сетей пятого поколения. Самыми популярными 5G-смартфонами стали устройства серий iPhone 12 и Samsung Galaxy S21, а также Xiaomi Mi 10T. В топ-10 самых продаваемых устройств вошли продукты Samsung (5), Apple (4) и только одна модель Xiaomi. К сожалению, аналитики не озвучили модели устройств, вошедших в десятку самых популярных.

Среди прочих особенностей рынка смартфонов России первого квартала 2021 года, аналитики отмечают тот факт, что каждый пятый проданный мобильник из ценовой категории $150-250. Вместе с тем на впечатляющие 150% выросли продажи смартфонов из ценовой категории свыше $600.

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Источник: Counterpoint Research