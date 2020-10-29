Samsung могла обойти Xiaomi на одном из ключевых рынков

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Samsung номер один на рынке Индии и OnePlus Nord самая популярная модель в среднем сегменте

Рынок смартфонов работает в условиях кризиса и нынешний год обещает стать одним из худших за всю историю индустрии. Но компании храбрятся и говорят о том, что дела налаживаются и продажи восстанавливаются. С оглядкой на рынок Индии можно говорить о том, что производителям смартфонов действительно удалось стабилизировать ситуацию.

Аналитики Counterpoint пришли к выводу, что по итогам третьего квартала нынешнего года на индийский рынок было поставлено 53 млн смартфонов и это на 9% больше, чем годом ранее. Особой популярностью у пользователей пользовались модели с ценником от $135 до $270 и именно на них пришлась львиная доля продаж всех мобильников. В нише устройств с ценой до $400 самой популярной моделью стал OnePlus Nord, а в «доступном премиальном сегменте» охотно покупали OnePlus 8.

Если говорить о расстановке сил среди брендов, то на рынке Индии сильны позиции Samsung и Xiaomi. Причем лидером стал южнокорейский гигант, сумевший оттеснить на вторую строчку Xiaomi. Его доля составила 24% против 23% у китайской компании. Для сравнения годом ранее эти показатели составляли 20% и 26 % соответственно.

Интересно, что с выводами Counterpoint не согласны аналитики компании Сanalys, которые пришли к выводу, что компанией номер один в Индии по итогам третьего квартала 2020 год остается Xiaomi с долей 26%. А вот Samsung на втором месте с отставанием около 6%.

Уверенный рост в прошлом квартале продемонстрировали Vivo, Realme и Oppo. Но на фоне прошлого года доля первых двух компаний немного сократилась. А самым быстрорастущим брендом в среднем сегменте стал Realme — прирост 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Источник: androidauthority