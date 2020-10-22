Xiaomi по-прежнему лидирует на рынке Индии. Samsung в роли догоняющего и бурный рост Realme

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Расстановка сил на индийском рынке смартфонов

Проводится много аналитических исследований, которые показывают насколько хорошо пользователи в Индии покупают смартфоны и модели каких производителей предпочитают. И это неудивительно. По итогам прошлого года Индия стала одним из крупнейших рынков по продаже мобильных устройств, уступив первенство только Китаю и обойдя США.

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Особенно хорошо в третьем квартале нынешнего года продавались смартфоны Xiaomi, и ее доля составила 26,1%. В количественном выражении было поставлено 13,1 млн трубок и это на 1,1% больше, чем годом ранее. На втором месте оказалась Samsung с 10,2 млн поставленных смартфонов и долей рынка 20,4%. И это небольшой спад по сравнению с прошлым годом — -0,2%.

Замкнул тройку лидеров бренд Vivo с долей 17,6% и 8,8 млн отгруженных смартфонов. Успехом стало четвертое место Realme, которая за год сумела нарастить свою долю с 15,3% до 17,4%. В годовом исчислении рост составил 23% и это лучший показатель среди всех компаний. В топ-5 крупнейших смартфоностроителей пробилась и Oppo, а чьем активе 6,1 млн поставленных трубок и доля 12,1%. Всего пять компаний контролируют 93,6% рынка Индии.

Что касается Apple, то ей также удалось нарастить поставки своих iPhone до 800 тысяч. Росту спроса на «яблочные» смартфоны поспособствовали проводимые акции и открытие онлайн-магазина. Но в случае с серией iPhone 12 компания и не рассчитывает на большой успех из-за высокой стоимости устройств и слабого спроса на 5G-смартфоны.

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В целом по итогам третьего квартала нынешнего года поставки смартфонов на рынок Индии достигли отметки 50 млн единиц. Для равнения за аналогичный период прошлого года было отгружено 46,2 млн устройств. В годовом исчислении прирост составил 8%. На китайские смартфоны пришлось 74% всех отгруженных смартфонов и это на 2% меньше чем за аналогичный период прошлого года. Небольшое падение спроса на устройства из Поднебесной связывают с ростом антикитайских настроений из-за территориального конфликта между Индией и Китаем.

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Источник: androidauthority