Представлен OnePlus Nord: добротный средний класс с флагманскими фишками

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В 2015 году OnePlus представила смартфон X как аппарат более доступный по сравнению с оригинальными флагманами производителя. Ажиотажа он не вызвал и на время компания оставила идею выпуска среднебюджетного гаджета. Ей понадобилось почти пять лет, чтобы представить его идейное продолжение OnePlus Nord. Сегодня состоялась премьера этого смартфона, и он должен ознаменовать собой появление новой линейки устройств, которая будет отвечать за присутствие производителя в среднем ценовом сегменте. Слоган новинки «почти все, что вы могли желать».

OnePlus Nord нужен по двум причинам. Во-первых, компании необходим массовый продукт, который бы не ассоциировался с ее флагманами. А во-вторых, в наши дни играть и зарабатывать только на поле флагманов — затея, если не гиблая, то очень рискованная. OnePlus надеется, что пользователи распробуют новинку, которая пусть дешевле, но по качеству исполнения не уступает заглавным моделям бренда.

Внешность

По мнению компании, в OnePlus Nord покупателей должны привлечь приличная производительность, камеры, современный дизайн и достаточно приличный аккумулятор с быстрой 30-ваттной зарядкой. Производитель не изменил собственной стратегии и сделал дизайн смартфона предельно актуальным по современным меркам, но при этом совершенно невыделяющимся на общем фоне Он лишен индивидуальности и у него нет своего «лица». Новинка выглядит ровно так, как многие устройства на рынке и особенно модели Realme.

Похоже, что компания осознанно отказалась от экспериментов с внешним видом, сделав ставку на проверенный и скучный дизайн. Когда стоит цель запросить максимально низкий прайс, тут уже не до дизайнерских изысков. Получился эргономически типичный смартфон наших дней со стеклянной тыльной крышкой, четверной тыльной камерой и овальным вырезом под сдвоенный селфи-модуль. Цветовых вариаций существует всего две: голубая и черная.

Среднеклассник по начинке

Идентификация пользователя происходит благодаря сканированию отпечатка пальца — датчик встроен в дисплей. Благо тут установлен модный AMOLED-дисплей диагональю 6,44 дюйма разрешением 2400х1080 точек и частотой обновления 90 Гц. И именно повышенный режим обновления экрана является своеобразной отсылкой к устройствам из высшего дивизиона.

Копнем глубже. Внутри стоит процессор Snapdragon 765G и 6/8/12 Гб оперативной памяти. Не круто, если гнаться за максимальными цифрами в бенчмарке, но весьма здорово во всех других случаях. Эта платформа имеет достаточный запас по производительности, чтобы вытянуть практически любую задачу и очень шустро гонять интерфейс. Объективно у OnePlus X добротное железо с запасом года этак на полтора-два.

Еще есть флеш-накопитель вместимостью 64/128/256 Гб, обязательные беспроводные модули и навигация, чип NFC, батарейка емкостью 4115 мАч с фирменной технологией быстрой зарядки на 30 Вт. В смартфон можно воткнуть две симки и создавать селфи на сдвоенную камеру с датчиками 32 Мп + 8 Мп. И это первое устройство компании, где на передней панели установили два объектива. В OnePlus Nord стоит Android 10 с фирменной оболочкой OxygenOS 10.

Камера

Основная камера OnePlus Nord — на модный манер четверная. Правда, нельзя сказать, что камера тут топовая, но оправдывает стоимость смартфона. Сам производитель считает, что он предложил камеру флагманского уровня с возможностью создавать профессиональные снимки, кивая, прежде всего, в сторону главного 48-мегапиксельного датчика Sony IMX586. Дескать этот же датчик установлен в OnePlus 8 и есть система оптической стабилизации. Эти черты позволяют компании говорить о том, что камеру он точно создавал не по остаточному принципу и кое-что позаимствовал у устройств из более высокого дивизиона.

Здесь есть сверхширокоугольный модуль на 8 Мп, «довесок» из макро-объектива на 5 Мп и сенсора глубины на 2 Мп. Если быть объективным, то в целом можно считать, что на тыльной стороне две камеры: основная и широкоугольная. И эти «мелочи» немного омрачают восприятие от OnePlus Nord, но стремление предложить невысокий ценник диктует компромисс по характеристикам.

Сколько стоит

Вот мы и подошли к главному моменту — прайсу. За смартфон в Индии с 8/128 Гб компания просит $375 (399 евро в Европе), а топовый вариант с 12/256 Гб обойдется в $402. В Индии будет также доступна версия с 6/64 Гб памяти по цене $335. С оглядкой на ценники можно говорить о том, что OnePlus Nord серьезный игрок среднего сегмента — именно таким его и хотела видеть компания. Его участь — бороться с конкурентами и есть немало козырей, чтобы выиграть сражение. Очень похоже, что пользователи теперь точно отвернутся от OnePlus 8 и новинка стала «могильщиком» этой модели на рынке.

Технические характеристики OnePlus Nord:

Сеть: GSM/GPRS/EDGE (900/1800/1900 МГц), WCDMA/HSPA (900/2100 МГц), FDD-LTE (1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/29/30/66/71), TD-SCDMA, TDD-LTE (34/38/39/40/41/46/48), 5G

Операционная система: Android 10, оболочка OxygenOS 10

Дисплей: 6,44”, 20:9, 2400 х 1080 пикселей, 90 Гц, 408 ppi, Fluid AMOLED, стекло Gorilla Glass 5, DCI-P3 100%

Процессор: Snapdragon 765G, 8 ядер (Kryo 475 до 2,4 ГГц) 7 нм, 64 бит

Графический чип: Adreno 620

Оперативная память: 6/8/12 Гб, LPDDR4х

Постоянная память: 64/128/256 Гб, UFS 3.0, поддержки карт microSD нет

Основная камера: четыре датчика, 48 Мп (Sony IMX586, 0,8 мкм, OIS, f/1.75) + 8 Мп (широкоугольный, угол обзора 119 градусов, f/2.25) + 2 Мп (макросъемка, f/2.4) + 5 Мп (датчик глубины, f/2.4), двойная светодиодная вспышка, 2-кратный цифровой зум, PDAF+CAF

Фронтальная камера: двойная, 32 Мп (Sony IMX616, f/2.45) + 8 Мп (широкоугольная, угол обзора 105 градусов, f/2.45)

Навигация: GPS, ГЛОНАСС

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), MIMO, Bluetooth 5.1, NFC, поддержка двух SIM-карт. поддержка aptX и aptX HD, LDAC и AAC

Датчики и разъемы: USB Type-C 2.0, датчик отпечатка пальцев (интегрирован в дисплей), Face Unlock

Аккумулятор: 4115 мАч, быстрая зарядка Warp Charge 30T на 30 Вт (5V/6A)

Размеры: 158,3х73,3х8,2 мм

Вес: 184 грамма

Цвета: черный, голубой