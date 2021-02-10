Samsung на CES 2022: что покажут и где можно смотреть презентацию

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CES 2022 — международная выставка электроники, на которой производители показывают свои последние разработки и новые продукты. В прошлом году из-за пандемии и карантинных мер мероприятие прошло в онлайн-формате, а в этом году решили вернутся вернуться в оффлайн формат. CES 2022 стартовала и в числе тех, кто первыми представит свои новинки оказалась Samsung.

Компания приготовила ивент с названием «Вместе в завтрашний день», в рамках которого представит продукты, призванные помочь и улучшить качество жизни потребителей. Ожидается, что покажут Samsung Galaxy S21 FE, который уже официально анонсировала пару днями ранее. Не исключено, что компания озвучит дату премьеры флагманов серии Galaxy S22, которые должны войти в историю, как первые смартфоны, получившие новейший чипсет Exynos 2200 с графикой AMD. Также компания должна представить новые телевизоры и показать новейшие разработки в области бытовой техники.

Вы можете наблюдать за презентацией лично на официальном канале компании в YouTube или следить за происходящим на страницах Samsung Electronics Украина в Facebook и Instagram.