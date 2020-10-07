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Samsung начал отправлять первую бета-версию One UI 3.0 на флагман Galaxy S20

07.10.2020 3250 0

Смартфоны Samsung наконец-то начали получать долгожданное обновление до свежей версии прошивки компании.

 

Серия Galaxy S20

 

Серия Galaxy S20﻿

 

Около месяца назад Samsung анонсировали программу бета-тестирования новой версии графического интерфейса One UI под номером 3.0. «Подопытными» должны были стать Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy 20 Ultra. Первоначальная бета была предназначена для разработчиков и была доступна для американских и корейских образцов Galaxy S20.

 

Опытные пользователи уже могут вручную загрузить бета-версию прошивки, предназначенную для разработчиков, чтобы попробовать Android 11. Однако такой вариант подходит далеко не для всех. Сегодня компания официально объявила о начале публичного бета-тестирования One UI 3.0 для Galaxy S20.

 

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Согласно недавнему сообщению в разделе «Уведомления о бета-версии» приложения Samsung Members, теперь для Galaxy S20 в свободном доступе открыта возможность установить бета-версию One UI 3.0. Первая «бетка» добавит все новые функции, введенные в предыдущей сборке для разработчиков.

 

Список изменений One UI 3.0

 

Список изменений One UI 3.0﻿

 

Кроме основных нововведений 11 версии Android, в новой прошивке от Samsung появилось несколько улучшений собственной разработки. Например, немного поменялся дизайн домашнего экрана и панели быстрого доступа.

 

Samsung тестирует первые «бетки» уже достаточно давно на территории Южной Кореи – привычная практика компании перед отправкой обновления по всему миру.

 

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Публичная бета-версия One UI 3.0 с Android 11 начнет отправляться сразу для американских единиц Galaxy S20. Скорее всего, это произойдет через несколько дней. После этого остальные страны также начнут получать обновление.

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One UI 3.0 Beta

 

Источник: SlashGear


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Samsung One UI 3.0 Galaxy S20
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 07.10.2020

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Samsung начал отправлять первую бета-версию One UI 3.0 на флагман Galaxy S20