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Spotify добавят функцию поиска песен по тексту песен

06.10.2020 291 0

Шведский стриминговый сервис Spotify ввел долгожданную функцию для тех, кто постоянно забывает названия песен.

 

Мобильное приложение Spotify

 

Особенно позитивно приход Spotify в наши страны оценили знающие люди, которые, помимо очевидно огромной библиотеки музыки, ждали именно появления мобильного приложения. На Западе оно ценится за свое постоянное развитие, зачастую опережающее своих конкурентов.

 

Сегодня сотрудница Spotify в своем Твиттере подтвердила, что компания добавила новую долгожданную функцию: теперь пользователи смогут искать треки, просто вводя вырезки из текста песен.

 

Функция работает проще некуда: просто введите фразу в мобильном приложении, и Spotify покажет песни, которые содержат введённую строчку.

 

Пример работы новой функции Spotify

 

Однако надо отдать должное, что, несмотря на быстрое развитие Spotify, первой эту функцию получил его конкурент Apple Music – она была введена в 2018 году, через три года после запуска сервиса.

 

А если копнуть еще глубже, то в последнее время многие приложения добавляют функцию определения песни без ввода. Например, знаменитый Shazam, выкупленный Apple, и Google Ассистент могут искать песни в автоматическом режиме.

 

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Тем не менее, для пользователей Spotify, большая часть которых пользуются именно мобильным приложением, это заметный шаг вперед. Возможно, через какое-то время шведы заключат договор с компанией, предлагающей похожую на Shazam функциональность, и сделают Spotify еще удобнее.

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Spotify логотип

 

Источник: Twitter


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Spotify Apple Music
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 06.10.2020

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Spotify добавят функцию поиска песен по тексту песен