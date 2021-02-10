Samsung наращивает производство смартфонов по аутсорсингу

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В этом году таких устройств будет уже 70 млн

ODM – совершенно легальный способ производственной кооперации, который активно используется сегодня при изготовлении электроники. Для обычного потребителя эта схема утрировано называется «все сегодня делается на фабриках в Китае». Сейчас крупный бизнес все охотнее перекладывает на плечи ODM-компаний разработку и производство устройств, работает по схеме аутсорсинга.

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Samsung, которая закрыла все свои фабрики в Китае, считает не зазорным поручать подрядчикам из этой страны проектирование и сборку смартфонов по аутсорсингу. Шаг этот больше вынужденный, чем ожидаемый. Компании нужно как-то сдерживать ценники на свои устройства и пытаться конкурировать с амбициозными китайскими компаниями, которые исповедуют агрессивную ценовую политику.

Судя по всему, опыт работы по аутсорсингу оказался положительным для Samsung и дал свои плоды. Компания увеличила количество устройств, произведенных ODM-компаниями в 2022 году, на 20 млн единиц. По итогам нынешнего года она должна выйти на цифру 70 млн единиц смартфонов, произведенных на условиях аутсорсинга.

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Эксперты говорят о том, что ODM-компании участвуют в создании и производстве смартфонов, но именно Samsung определяет техническую составляющую устройств. Все что остается южнокорейскому гиганту — сертифицировать аппараты и продавать их под собственным брендом. По схеме аутсорсинга были созданы такие модели как Galaxy A03, Galaxy A03S, Galaxy A03 Core и Galaxy A22 5G. Южнокорейский гигант предпочитает иметь дело с китайскими компаниями Wingtech и Huaqin.

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Источник: sammobile