Samsung не в тренде! Прибыли компании упали в 2023 году на 14% и вот почему…

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Спасет ли серия Galaxy S24?

Думаете, дела не могут быть хуже? Компания Samsung опубликовала свои финансовые результаты за четвертый квартал и календарный 2023 год. Результаты, мягко говоря, неутешительны.

Объем продаж падает в годовом исчислении второй год подряд, в 2023 – на целых 14%! А операционная прибыль за весь год составила лишь 6,57 трлн вон ($5 млрд) - почти в семь раз меньше, чем 43,38 трлн вон ($32,58 млрд) в 2022 году.

Хотя, как сообщает компания, выручка в 4-м квартале выросла по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом из-за удорожания компонентов. Кроме того, в Samsung добавили, что планируют сосредоточиться на продаже высокотехнологичных продуктов (устройства с генеративным ИИ, например, серия Galaxy S24 ), но результаты этого мы сможем увидеть только через несколько недель.

Падение доходов связано с общей стагнацией рынка, люди не желают покупать новые устройства, но что тогда нам покажет 2024 год... Ожидается восстановление спроса в результате восстановления мировой экономики, и это касается как смартфонов, так и планшетов и TWS-устройств .

Источник: samsung