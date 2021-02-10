Samsung Odyssey OLED G8: мечта каждого геймера, которая с сегодняшнего дня может стать реальностью

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Топовый геймерский монитор поступил в продажу в Украине.

На выставке IFA 2022 компания Samsung анонсировала игровой монитор Odyssey OLED G8 и теперь объявляет о начале продаж в нашей стране. Почему мы обратили на него внимание? Потому что это квинтэссенция новейших технологий и достижений компании. Это не обычная массовая модель, а настоящее произведение искусства как снаружи, так и изнутри.

Сначала посмотрим на внешний вид: монитор имеет тонкий (3.9 мм в тончайшей части) металлический корпус с подсветкой на задней панели, который меняется в зависимости от изображения на экране для еще большего погружения в игровой процесс.

Корпус закреплен на эргономичной подставке VESA, которая может вращаться, наклоняться и настроиться на оптимальную высоту, выполненную из металла в минималистическом стиле. Футуристичность также добавляет то, что дисплей изогнут и изображение занимает почти все поле зрения пользователя.

Даже не включая монитор сразу становится понятно, что перед нами топовое решение с бескомпромиссными характеристиками.

Теперь поговорим о не менее интересной стороне этого устройства – технических характеристиках: Samsung Odyssey OLED G8 это первый игровой OLED-монитор производителя, имеющий компактный 34-дюймовый формат. В базе новинки употребляется разработка органических светодиодов на квантовых точках (Quantum Dot LED).

Монитор имеет молниеносный отклик 0,03 мс и поддерживает частоту обновления 175 Гц. Дисплей имеет радиус кривизны 1800R, соотношение сторон 21:9 и разрешение WQHD(3440×1440 пикселей). Широкий формат дает преимущество за счет увеличения поля зрения для шутеров, RTS и гонок.

В отличие от традиционных игровых мониторов с матрицей TN цветопередача здесь близка к эталонной – 99,3-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Глубокий черный цвет, широкие углы обзора, которые являются сильной стороной технологии OLED, в сочетании с процессором Neo Quantum позволяют использовать монитор не только для игр, но и для просмотра и создания контента.

Также для получения максимально плавной картинки монитор поддерживает технологию AMD Freesync, которая делает изображение гладким и избавляет от разрывов при высокой частоте кадров.

Как уже отмечалось выше, Samsung Odyssey OLED G8 очень тонкий, поэтому сюда интегрировали только самые современные компактные порты: Micro HDMI 2.1, Mini DisplayPort 1.4 и USB-C. В оснастку монитора также входят два динамика мощностью по 5 Вт каждый, которые понадобятся при использовании разумных функций.

Монитор Samsung Odyssey OLED G8 имеет встроенный Smart Hub, благодаря чему пользователь получает доступ к разным популярным цифровым каналам, включая Amazon Prime, Netflix, YouTube и другие. Пользователи могут беспроводно подключиться к ПК на Windows или Mac, используя Samsung Dex или Airplay 2 и управлять умным домом.

Новинка также имеет встроенную поддержку Samsung Gaming Hub. В результате пользователи получают доступ к облачным игровым платформам Xbox, NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia, Utomik и Amazon Luna (только в США).

Конечно, учитывая его внешность и характеристики, он не может стоить очень дешево, но это решение удовлетворит самого требовательного геймера, станет украшением любого игрового места и подарит новый игровой опыт даже в уже хорошо знакомых играх.

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Источник: samsung



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