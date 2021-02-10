Samsung One UI 6 на базе Android 14 начинают получать Galaxy S21 FE, A52s, A33, а также Galaxy Tab S9 FE и Tab S9 FE+

96

Пока что ﻿в США и нескольких странах Европы

﻿

Сегодня многие не самые новые смартфоны Samsung получили One UI 6 на базе Android 14. Компания выпустила новое программное обеспечение для Galaxy S21 FE, Galaxy A52s, Galaxy A33, а также Galaxy Tab S9 FE и Galaxy Tab S9 FE+.



Обновление для S21 FE в настоящее время выходит в США для версии смартфона Verizon. Несомненно, появятся разблокированные единицы, а также продаваемые в других странах и территориях смартфоны S21 FE.



Если у вас действительно есть S21 FE, приобретенный у Verizon, знайте, что обновление поставляется с номерами сборников G990USQU9FWK5 и G990U2SQU7FWK5 и включает исправления безопасности с ноября 2023 года.



Если перейти к Galaxy A52s, то он получает обновления в Болгарии, Германии и Нидерландах. Обновление предоставляется как беспроводное скачивание размером 2,29 ГБ и имеет номер сборки A528BXXU5FWK4. Оно также содержит поправку безопасности с ноября 2023 года. В ближайшие дни обновление должно добраться до других европейских стран.



На очереди – Galaxy A33. Для этой модели обновление также вводится в некоторых странах Европы с номером сборки A336BXXU7DWK6 и, как вы догадались, ноябрьскими исправлениями безопасности. Это, кстати, загрузка на 2,3 ГБ.



Наконец, Galaxy Tab S9 FE и Galaxy Tab S9 FE+ тоже получат One UI 6 в Европе. Номера сборки X516BXXU1BWK9 и X616BXXU1BWK9 соответственно для FE и FE+. Ноябрьское обновление безопасности также включено.﻿

Источник: GSMArena