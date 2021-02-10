Samsung One UI 6.0 официально анонсирована с новыми функциями и новым шрифтом

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Уже совсем скоро...

Вчера (5 октября) Samsung провела свою ежегодную конференцию для разработчиков, на которой официально анонсировала OneUI 6.0 – последнюю версию своей кастомной оболочки для Android. Samsung уже некоторое время запускает бета-версию OneUI 6, но официальный анонс означает, что устойчивый релиз уже не за горами.

Одним из самых заметных изменений является быстрая панель, которая уже была доступна бета-тестерам. Панель быстрого доступа теперь разделена на разные секции: в верхней части расположены плитки для подключения Wi-Fi и Bluetooth, посередине – большая секция с значками быстрых настроек, внизу – ползунок яркости и элементы управления по уходу за глазами, Smart View и управление устройством. Общий вид утончен и обеспечивает хорошую видимость всех опций быстрых настроек.

Кроме того, Samsung также анонсировала новый эксклюзивный шрифт One UI Sans, новые инструменты для редактирования фотографий с искусственным интеллектом и новую функцию Samsung Studio, позволяющую пользователям производить многослойные видеомонтажи с возможностью добавления текста, наклеек и музыки на временную шкалу видео.

Хотя Samsung не раскрыла все новые функции OneUI 6 во время мероприятия SDC23, Sammobile составил список функций, которые, вероятно, появятся на телефонах Samsung с последующим обновлением. Samsung не назвал конкретную дату выхода OneUI 6.0, но серия Galaxy S23 – их текущий флагман – скорее всего, первым получит стабильное обновление после завершения бета-программы. Ожидается, что оно поступит до конца года.

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Источник: sammobile