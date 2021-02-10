Samsung определилась с датой презентации флагманов Galaxy S22

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Серия Galaxy S22 дебютирует в начале февраля

Samsung Galaxy S22 — одна из самых заметных линеек смартфонов 2022 года, которая должна полностью отвечать требованиям сегодняшнего дня в части того, какими должны быть флагманы. Это настолько знаковые для компании устройства, что она посвятит им отдельное мероприятие. Впрочем, как и всегда. На данный момент Samsung не спешит оповестить широкую аудиторию, когда состоится анонс Galaxy S22. Но инсайдеры уже знают дату проведения Unpacked.

Корейское издание Digital Daily сообщило о том, что премьера линейки Galaxy S22 состоится 8 февраля, а на следующий день, 9 февраля, компания начнет прием предзаказов на новинки. Старт же продаж запланирован на 24 февраля. В качестве источника этой информации ресурс называет представителя Samsung, имя которого не озвучено.

Это означает, что в этом году Samsung вновь не стала выбирать выставку MWC в качестве площадки для релиза. Но в Барселону компания все же приедет и покажет там устройства из своей экосистемы Galaxy.

Нам остается только дождаться, когда Samsung официально объявит о времени анонса Galaxy S22. С оглядкой на то, что выход чипа Exynos 2200 отложили, открытым остается вопрос о том, будет ли компания придерживаться своей политики выпускать флагманы в двух вариантах исполнения аппаратных платформ или же в этом году весь мир получит флагманы только с Snapdragon 8 Gen 1.

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Источник: digitaldaily