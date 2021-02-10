Samsung патентует стилус. Задумка оригинальная

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Samsung хочет встроить камеру в электронное перо

Samsung периодически регистрирует новые патенты, которые указывают на то, как компания планирует усовершенствовать стилус. Каким его видит южнокорейский гигант? Он всерьез подумывает над тем, чтобы предложить в S Pen беспроводную камеру.

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В патентной заявке отмечается, что такое решение позволит выполнить целый ряд задач. Так, например, можно будет выпустить смартфон без селфи-камеры. Ее обязанности возьмет на себя модуль, встроенный в стилус. Само электронное перо можно немного выдвинуть из специального отсека, чтобы сделать селфи или провести видеоконференцию. При необходимости стилус можно полностью извлечь и работать с камерой автономно.

Вместе со стилусом может идти зажим, позволяющий закрепить его на одежде или на какой-то поверхности. Что по идее позволит вести удаленно съемку. Синхронизация стилуса и камеры со смартфоном будет происходить посредством NFC, Bluetooth или Wi-Fi. Само электронное перо станет своеобразным пультом дистанционного управления камерой.

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Как скоро компания реализует стилус со встроенной камерой, не сообщается. Кто-то спешит и предсказывает его в Galaxy S22 Ultra, который выйдет в начале следующего года. Другие говорят о том, что фишка с электронным пером может прийтись как раз для того, чтобы вернуть интерес к серии Galaxy Note и компания все же решится выпустить новинку в рамках нее. Тем более, что авторитетный инсайдер Ice Universe уверяет, что хоронить эту линейку преждевременно, компания уже работает над новой моделью семейства Galaxy Note.

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Источник: ithome