Производительность Exynos 2200 на уровне актуального флагмана Qualcomm

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Предварительные тесты Exynos 2200 говорят о том, что превосходства над Apple A14 Bionic и Snapdragon 898 он может не предложить

Одна из обсуждаемых тем в сети — новый чип Exynos 2200 от Samsung. Устав пасти задних и от критики со стороны фанатов, компания «психанула» и привлекла к сотрудничеству AMD, чтобы та помогла создать графику. Результат труда двух гигантов будет продемонстрирован в серии Galaxy S22, которая должна первой получить новейший процессор Exynos 2200.

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Почти наверняка сразу после того, как новенькие флагманы Samsung попадут в руки блогеров и обычных пользователей, они примутся гонять их через разнообразные бенчмарки, чтобы понять, как обстоят дела с производительностью у нового чипа. Предварительные же результаты забега не выглядят впечатляющими.

Exynos 2200 был замечен в базе данных синтетического теста Geekbench. По итогам одноядерного теста процессор набрал 1073 балла, а в многоядерном — 3389. Это уровень Snapdragon 888. Для сравнения, OnePlus 9 Pro в аналогичном бенчмарке смог набрать 1105 и 3255 очков соответственно.

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По предварительной информации, Exynos 2200 получит трехкластерную архитектуру, где один блок отведен под сверхмощное ядро Cortex-X2, разогнанное до частоты 2,59 ГГц. Второй кластер укомплектовали трио ядер Cortex-A710 с пиковой частотой 2,5 ГГц, а третий занял квартет энергоэффективных ядер, работающих на частоте 1,73 ГГц. Чип получит встроенный 5G-модем и графику AMD Radeon Mobile на архитектуре RDNA2.

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Источник: sammobile