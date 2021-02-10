Samsung пересмотрит свое отношение к показу рекламы в прошивках смартфонов и приложениях

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Samsung готова очистить стоковые приложения от рекламных объявлений

Запуск рекламы на смартфонах — это осознанный и необходимый шаг, попытка дополнительной монетизации. Естественно, что такие «изыски» вызывают недовольство пользователей. За подобным «баловством» замечены компании Realme, Xiaomi и Samsung. Но последний из названых пользователей решил пересмотреть свою политику по части пропихивания рекламы на смартфонах.

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По данным одного из источников, на одном из совещаний глава мобильного подразделения Samsung заявил о том, что компания удалит рекламу из предустановленных приложений. В частности, речь идет об утилитах Weather, Samsung Pay и Samsung Themes. Исчезновение рекламных объявлений пользователи заметят с приходом обновлений One UI. Правда, нет никакой ясности, когда это произойдет. Также открытым остается вопрос, затронет ли это нововведение смартфоны на глобальном рынке или оно станет эксклюзивом для Южной Кореи.

Уход от рекламы повысит привлекательность смартфонов Samsung, но вряд ли эффект от этого будет ощутимым. Все же большинство пользователей покупают устройства, ориентируясь на характеристики, марку и цену. Засилье рекламы или ее отсутствие не в приоритетах пользователей при выборе нового смартфона.

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Источник: androidauthority