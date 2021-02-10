Samsung Galaxy Z Fold 3 получил уникальный экран с новейшей технологией

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Экран Samsung Galaxy Z Fold 3 благодаря особой структуре ярче и энергоэффективнее

На прошлой неделе состоялась премьера складного Samsung Galaxy Z Fold 3, вобравшего в себя все современные технологии, которые освоила компания. Сегодня неожиданно производитель раскрыл еще одну фишку новинки, о которой не было сказано во время презентации. И она касается экрана устройства.

Samsung Display рассказала о том, что в Galaxy Z Fold 3 используется новая технология Eco 2 OLED. В пресс-релизе сказано, что в Eco 2 OLED отпадает необходимость в пластиковом слое поляризатора. Обычно такой слой используется, чтобы помочь телефонам отражать внешний свет. Однако этот же слой также снижает коэффициент пропускания света более чем на 50%.

Новый OLED-дисплей Eco 2 обладает тем, что компания называет «инновационной структурой пикселей». Это позволяет дисплею улучшить коэффициент пропускания на Galaxy Z Fold 3 на 33%. В то же время автономность работы возросла на 25% по сравнению с обычным OLED-дисплеем. Т.е. по факту компания предложила яркий и энергоэффективный экран.

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Новая технология отображения также улучшает производительность 4-мегапиксельной камеры под дисплеем (UDC) в Galaxy Z Fold 3. Избавление от поляризующего слоя позволяет датчику захватывать больше света. Не забыла компания сказать и о том, что новая технология позволила уменьшить использование пластика и, как следствие, наносится меньший вред окружающей среде.

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Источник: gizmochina