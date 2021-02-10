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Samsung выполнит хотелки фанатов: в серии Galaxy S22 доминировать будет чип от Qualcomm

15.08.2021 596 0

Большинство рынков получат версии Galaxy S22 с Snapdragon 898 и лишь избранные — Exynos 2200

Очередной Unpacked позади и теперь в информационном поле слухов о будущих новинках компании центральное место займет линейка Galaxy S22. Самое ожидаемое и любопытное новшество новинок — фирменный чип Exynos 2200 с графикой AMD. Если верить последней информации, то количество регионов, которые получат устройства с новым процессором Samsung, существенно урежут.

 

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По слухам, лишь на небольшое количество рынков семейство Galaxy S22 придет с чипом Exynos 2200. Не исключен вариант и того, что в таком исполнении флагманы будут доступны только в Южной Корее, тогда как весь остальной мир получит версии с Snapdragon 898. И дело даже не в том, что компания не верит в новый чип. Причина — недостаточно высокий уровень производства из-за перехода на графику AMD.

 

Samsung выполнит хотелки фанатов: в серии Galaxy S22 доминировать будет чип от Qualcomm – фото 1

 

Вот так неожиданно может воплотиться в жизнь мечта фанатов компании, которые давно взывают к ней перейти на использование только платформ Qualcomm в своих флагманах. С другой стороны, если предсказания о том, что Exynos 2200 будет настоящим зверем производительности, а Snapdragon 898 не избавится от проблем предшественника с перегревом, то еще неизвестно кому повезет больше и стоит ли радоваться перспективе со сменой приоритетов.

 

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Но не забываем, что это только слухи и еще рано говорить о том, что окончательное решение по чипам серии Galaxy S22 принято. До анонса новинок все может измениться.

 

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Источник: phonearena

Samsung Galaxy S22
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 15.08.2021

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Samsung выполнит хотелки фанатов: в серии Galaxy S22 доминировать будет чип от Qualcomm