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Galaxy Flip 5 и Fold 5 получили интересные аксессуары, Samsung заботится об окружающей среде

17.08.2023 52 0

﻿Samsung заботится об экологии﻿

Samsung объявила о многочисленных партнерствах и сотрудничестве с разными компаниями мобильных аксессуаров для выпуска десятков экологически чистых аксессуаров для своих гибких телефонов и умных часов.

 

eco samsung


Новая линейка аксессуаров называется Samsung Eco-Friends. По словам Samsung, впоследствии их можно будет приобрести в более чем 40 странах.


Согласно официальному заявлению Samsung, линейка Eco-Friends включает чехлы для смартфонов Galaxy и ремешки для Galaxy Watch, изготовленные из переработанного пластика, содержащего более 40 процентов PCM (Post Consumer Material) и веганской кожи.

 

eco samsung


Кроме того, компания объявила, что ее лаборатория Samsung Electronics Future Generation Lab, включающая сотрудников в возрасте 20 лет по всему миру, будет распространять ценности и тенденции молодого поколения через партнерскую программу Samsung Mobile Accessories Partnership Program (SMAPP).


Достаточно крутая тенденция, ведь каждый может стать частицей хорошего дела, в данном случае предотвратить загрязнение окружающей среды.

 

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Источник: phonearena

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 17.08.2023
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Galaxy Flip 5 и Fold 5 получили интересные аксессуары, Samsung заботится об окружающей среде