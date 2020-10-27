Samsung планирует убрать зарядник из комплекта Galaxy S21

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Samsung Galaxy S21 может поставляться без зарядки

Независимо от модели, новый смартфон из серии iPhone 12 будет доставлен покупателям в компактной коробке. А все потому, что впервые Apple не поставляет одни из самых дорогих устройств с адаптером питания и наушниками. Уже ряд компаний успели потроллить и уколоть Apple за это. В числе тех, кто поспешил высмеять концерн из Купертино оказалась и Samsung.

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Тем забавнее звучит информация, что южнокорейский гигант не прочь последовать примеру Apple. По сообщениям осведомленных источников, компания всерьез рассматривает вопрос об изъятии из комплекта поставки флагманов Samsung Galaxy S21 зарядного устройства и наушников. И якобы она также планирует объяснить свой шаг заботой о природе и необходимостью уменьшения электронных отходов.

Естественно, что сама Samsung не останется в накладе. Это позволит ей снизить производственные затраты и расходы на логистику. При этом компания сможет неплохо заработать на продаже аксессуаров. Окончательное решение еще не принято. Samsung хочет понаблюдать за реакцией пользователей на урезанный комплект поставки iPhone и уже затем решить, стоит ей следовать примеру конкурента или нет. Учитывая, что Galaxy S21 должны представить в январе следующего года, у Samsung совсем мало времени на принятие решения.

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Интересно, что о желании Samsung урезать комплектацию мы слышим не впервые. Ранее уже ходили разговоры о том, что компания всерьез подумывает об отказе класть в коробку со смартфонами адаптер питания и наушники. Но тогда поговаривали, что такой маневр она планирует провернуть с какими-то моделями А-серии. Кроме того, первый шаг к аскетичному комплекту поставок она уже сделала. Так, на рынке США флагманы Galaxy Note 20 продаются без наушников AKG в комплекте. Правда, тем, кто изъявит желание получить гарнитуру ее обещают вручить бесплатно.

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Источник: androidauthority