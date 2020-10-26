Samsung Galaxy S21 Ultra: дисплей, аккумулятор и камеры — пришли новые слухи

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Раскрыли ключевые характеристики Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung хочет воспользоваться ситуацией с падением Huawei и спешит с выпуском серии Galaxy S21. В этом нас уверяют источники, осведомленные с планами компании. По их данным, семейство Galaxy S21 выйдет на месяц раньше обычного срока — в январе 2021 года. Косвенно скорый релиз подтверждают и участившиеся сливы сведений о новинках.

На этот раз отличился ресурс 91mobiles, который на правах эксклюзивности опубликовал материал, посвященный ключевым характеристикам Galaxy S21 Ultra. А в качестве источника получения сведений указан известный сетевой информатор Ишан Агарвал.

Внутреннее кодовое название новинки О3 и индекс модели SM-G998U. Смартфону приписывают большой 6,8-дюймовый Dynamic AMOLED 2Х экран, аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч и фронтальную камеру разрешением 40-мегапикселей. Основная камера предложит четыре датчика, где ключевой будет на 108-мегапикселей. Работать Galaxy S21 Ultra должен под управлением операционной системы Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3.0.

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Ожидается, что частота обновления дисплея составит 120 Гц и в основу смартфона ляжет процессор Exynos 2100 или Snapdragon 875 (в зависимости от региона продаж). Габариты корпуса флагмана составят 165,1х5,6х8,9 мм и доступен он будет минимум в двух цветах: черный и серебристый.

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Источник: 91mobiles