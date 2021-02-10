Samsung поделится Exynos 2200 с графикой AMD с одним из крупнейших вендоров

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Exynos 2200 может не быть эксклюзивным чипом

Не секрет, что Samsung разрабатывает системы на чипе в тандеме с AMD, где последний будет отвечать за графические ускорители нового поколения. Представить первый процессор, созданный усилиями двух компаний, должны в июле. Новинка может именоваться Exynos 2200 и должна стать настоящим монстром производительности, готовым бросить вызов конкурентам.

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Логично было предположить, что новый процессор станет эксклюзивом для флагманов Samsung, ведь все лучшее компания должна оставлять себе. Но, если верить одному из сетевых информатор, флагманский чипсет компания не зажмет. Она готова будет поделиться своей последней разработкой и с другими.

Тем, кто попадет в число избранных, может быть Vivo. Когда выйдет новинка и частью какой линейки компании она станет, информации нет. Но можно точно говорить, что это будет аппарат флагманского уровня. То, что именно Vivo может удостоиться чести прикупить себе партию Exynos 2200, особого удивления не вызывает. Эта китайская компания одна из тех, кому Samsung поставляет свои чипы. В числе моделей, получивших платформу южнокорейского гиганта, значатся Vivo S6, Vivo Y70t, Vivo X60 и Vivo X60 Pro.

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Источник: gizmochina