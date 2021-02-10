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Samsung подвинула с первого места Xiaomi на одном из крупнейших рынков

10.05.2022 345 2

В марте Samsung стала компанией номер один в Индии

Что-то в последнее время у Xiaomi не все радужно на рынке Индии. Так, на днях ее счета были арестованы и компанию обвиняют в отмывании денег ради уменьшения сумм налогов. Еще один удар нанесли сами пользователи, которые не так охотно покупали устройства компании. В итоге самый ключевой конкурент обошел Xiaomi на рынке Индии по итогам марта.

 

Samsung подвинула с первого места Xiaomi на одном из крупнейших рынков – фото 1

 

Аналитики компании Counterpoint Research пришли к выводу, что по итогам первого весеннего месяца компанией номер один в Индии стала Samsung с долей 22% поставленных устройств, 27% всей прибыли оказалось в казне компании. Прирост доходов на фоне аналогичного периода прошлого года составил 9%. Среди причин успешного месяца для компании называют хорошие продажи серий Galaxy S22 и новинок в линейках Galaxy M, A и F.

 

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Samsung опубликовала на своем сайте пресс-релиз, посвященный успеху в Индии, где заодно и рассказала о планах на будущее. Так, компания хочет увеличить свою долю на индийском рынке до 40% по итогам первого полугодия 2022 года. Основная ставка делается на модели Galaxy A13, Galaxy A23, Galaxy A33, Galaxy A53 и Galaxy A73.

 

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Источник: samsung

Samsung Индия
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 10.05.2022

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
 
Den Snig 0
Воно і не дивно. Смартофони захищені від води, будут підтримуватися 4 роки, нормальні камери стоять и непогані екрани з підвищеною герцовкою. Єдини мінус немає зарядного пристрою з коробки. І ціна непогана, до 500 долларів, якщо купувати нормальні смартфони серії А та М. А53-73 взагалі непогані. І працювати стабільно будут 3-4 роки.
10.05.2022 12:25
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ToP4iK 1
самсунг мусор
10.05.2022 15:30
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Samsung подвинула с первого места Xiaomi на одном из крупнейших рынков