Samsung подвинула с первого места Xiaomi на одном из крупнейших рынков

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В марте Samsung стала компанией номер один в Индии

Что-то в последнее время у Xiaomi не все радужно на рынке Индии. Так, на днях ее счета были арестованы и компанию обвиняют в отмывании денег ради уменьшения сумм налогов. Еще один удар нанесли сами пользователи, которые не так охотно покупали устройства компании. В итоге самый ключевой конкурент обошел Xiaomi на рынке Индии по итогам марта.

Аналитики компании Counterpoint Research пришли к выводу, что по итогам первого весеннего месяца компанией номер один в Индии стала Samsung с долей 22% поставленных устройств, 27% всей прибыли оказалось в казне компании. Прирост доходов на фоне аналогичного периода прошлого года составил 9%. Среди причин успешного месяца для компании называют хорошие продажи серий Galaxy S22 и новинок в линейках Galaxy M, A и F.

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Samsung опубликовала на своем сайте пресс-релиз, посвященный успеху в Индии, где заодно и рассказала о планах на будущее. Так, компания хочет увеличить свою долю на индийском рынке до 40% по итогам первого полугодия 2022 года. Основная ставка делается на модели Galaxy A13, Galaxy A23, Galaxy A33, Galaxy A53 и Galaxy A73.

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Источник: samsung