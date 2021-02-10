Samsung работает над двумя 1-дюймовыми камерами с огромным разрешением

Samsung работает над двумя 1-дюймовыми сенсорами с огромным разрешением
06.10.2023 158 0
Зачем столько мегапикселей
По информации инсайдера, Samsung разрабатывает сенсоры ISOCELL HW1 и HW2 с размером матрицы почти в 1 дюйм и огромным количеством мегапикселей – 432.
HW1 имеет матрицу 1/1,05" и пиксели 0,56 мкм, HW2 - 1/1,07" и пиксели 0,5 мкм. Для Samsung это будут самые большие детекторы среди тех, которые они могут предложить компаниям на рынке.
Ожидается, что производство начнется в конце 2024 года. Так что смартфоны с такой камерой могут появиться уже на следующую зиму, например, в Redmi K80.
Я думаю, Samsung использует этот сенсоры во флагманском Galaxy S25 Ultra. Однако, так и хочется спросить – вот чтобы что такое количество мегапикселей?
Источник - X
Дата публикации: 06.10.2023
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