Samsung работает над двумя 1-дюймовыми камерами с огромным разрешением

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Зачем столько мегапикселей

По информации инсайдера, Samsung разрабатывает сенсоры ISOCELL HW1 и HW2 с размером матрицы почти в 1 дюйм и огромным количеством мегапикселей – 432.

HW1 имеет матрицу 1/1,05" и пиксели 0,56 мкм, HW2 - 1/1,07" и пиксели 0,5 мкм. Для Samsung это будут самые большие детекторы среди тех, которые они могут предложить компаниям на рынке.

Ожидается, что производство начнется в конце 2024 года. Так что смартфоны с такой камерой могут появиться уже на следующую зиму, например, в Redmi K80.

Я думаю, Samsung использует этот сенсоры во флагманском Galaxy S25 Ultra. Однако, так и хочется спросить – вот чтобы что такое количество мегапикселей?

Источник - X