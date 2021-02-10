Samsung представила метку SmartTag2 – улучшенный корпус, новые функции поиска и безопасности

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До 700 дней автономной работы

Samsung анонсировала обновленную метку SmartTag2 с более прочным и универсальным корпусом, большим временем автономной работы и расширенным набором функций. Samsung SmartTag2 теперь имеет металлическое кольцо внутри, поэтому можно использовать для большего количества вещей.



Одной из новых функций SmartTag2 является так называемый Lost Mode. Владелец Samsung SmartTag2 может ввести свою контактную информацию – когда предмет с меткой потеряется, другой нашедший его человек может отсканировать метку с помощью NFC телефона и увидеть, кому нужно сообщить о находке.



Новый режим Compass View облегчает поиск вещей, поскольку он указывает точное направление SmartTag2. Функция работает только с устройствами с поддержкой UWB, такими как серия Galaxy S Ultra.



Новый режим энергосбережения может увеличить срок службы батареи до 700 дней, что вдвое больше, чем в предыдущем поколении SmartTag, тогда как нормальный режим может занять до 500 дней, что на 50% дольше, чем раньше. Samsung не уточняет детали функции Power Saving Mode, но отмечает, что это в основном полезно для людей, использующих устройство для отслеживания вещей.



Приложение SmartThings Find было обновлено вместе с выпуском SmartTag2 – теперь оно имеет полноэкранный режим просмотра карты с обновленным интерфейсом. Кроме того, SmartTag2 может автоматически синхронизироваться с новым телефоном Galaxy при использовании той же учетной записи Samsung. Программа позволяет определять местонахождение SmartTag2 с помощью камеры телефона, используя технологии Bluetooth LE, UWB и Augmented Reality.



Если за вами следит неизвестный Samsung SmartTag, приложение SmartThings Find пришлет вам уведомления о неизвестных метках, и вы узнаете, что кто-то подбросил вам устройство отслеживания.



Samsung SmartTag2 будет доступен по всему миру 11 октября по цене $30﻿.

Источники: GSMArena , Samsung