Samsung привезет The Freestyle в Украину

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На выставке CES 2022 компания Samsung представила технологии и продукты, которые призваны создать «более индивидуальное, комфортное и устойчивое будущее». В числе новинок оказался портативный экран Samsung The Freestyle, который позволяет транслировать контент на любую поверхность — будь то стена или поверхность стола. Он сочетает в себе функции проектора, долговечного светодиодного источника света и широкие возможности Smart TV в компактном корпусе, специально разработанном для обеспечения гибкости и портативности.





Samsung The Freestyle открывает новый способ потребления контента и создания особой атмосферы. С ним любая поверхность моментально становится экраном и пространство наполняется качественным звучанием. Любой развлекательный контент заиграет новыми красками где угодно: будь дом, квартира, офис или кемпинг.





Внутри цилиндрического корпуса Samsung The Freestyle, очень похожего на настольный прожектор, спрятаны проектор, акустическая система, массив микрофонов дальнего поля и платформа Smart TV от Samsung, включая возможности обработки изображения и даже автокалибровки. Весит портативный дисплей всего 830 грамм и установлен на подставку, позволяющую поворачивать гаджет на 180 градусов.









Samsung The Freestyle выводит картинку размером от 30 до 100 дюймов в разрешении FullHD и автоматически выравнивает ее, а еще оснащен 360-градусными динамиками. Кроме того, в нем есть поддержка Netflix, Disney+, HBO Max, AppleTV, Vudu, YouTube и множества других приложений.





Помимо того, что Samsung The Freestyle выполняет функции умного экрана, он также способен выступить в роли динамика, транслирующего звук на 360 градусов. Решетка динамика расположена в верхней и нижней части, что обеспечивает трансляцию звука во всех направлениях. Своим отличным звучанием портативный экран обязан 5-ваттному низкочастотному динамику на задней панели, который выдает чистые и сбалансированные басы без помех.









Samsung The Freestyle поставляется со встроенной операционной системой Smart TV от Samsung, позволяющей получить доступ к встроенным потоковым услугам А еще портативный экран совместим с мобильными устройствами на Android и iOS, позволяя транслировать контент с мобильного устройства на стену. The Freestlye также можно подключать к игровым консолям и другим устройствам, таким как ноутбуки.





Имеется поддержка игрового режима, который уменьшает задержку примерно с 70 миллисекунд до 43,2 мс при входном сигнале 1080p 60 Гц. А еще есть режим «Ambient» для трансляции разнообразных визуальных эффектов (картинки, фото, неоновые надписи) на любую поверхность, а в комбинации с полупрозрачной крышкой на объектив позволяет создать приятное освещение и комфортную атмосферу в помещении.

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В дополнение к Samsung The Freestyle можно приобрести:





чехол для транспортировки и переноски, который защищает от пыли и влаги;

адаптер для патрона лампы для вмонтирования проектора в штатный разъём для лампочки Edison E26 и транслировать изображение, например, на рабочий стол.

внешняя съемная батарея;

а также есть возможность менять внешний вид портативного экрана используя сменные корпуса в различных цветах.

Samsung The Freestyle можно будет приобрести официально в Украине и прием предзаказов стартует 7 февраля. Продажи начнутся 21 марта и купить устройство можно будет в официальных магазинах компании и магазинах сети партнеров. Рекомендованная розничная цена — 26 999 гривен. Те, кто оформит предзаказ на Samsung The Freestyle до 7 марта могут получить в подарок бесплатно колонку Sound Tower MX-T40, наушники Galaxy Buds Pro или сертификат на 5000 грн. на покупку техники Samsung. Количество устройств по предзаказу ограничено.

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