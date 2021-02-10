Samsung скоро представит глобальную версию "индийского" Galaxy F62 - Samsung Galaxy M62

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Samsung﻿ готовит нового долгожителя для глобального рынка - Samsung Galaxy M62﻿

Если вспомнить, Samsung недавно представил очень добротный смартфон с аккумулятором на 7000 мАч – Galaxy F62. Данная модель вышла на индийский рынок.

Всем, кому понравился этот аппарат можно спокойно выдохнуть: Samsung намерена в начале марта представить глобальную версию этого смартфона.

По предварительным данным, аппарат будет продаваться под именем Samsung Galaxy M62. Нам действительно более привычно видеть сбалансированный смартфон долгожитель с индексом «М». Сообщается, что смартфоны будут полностью идентичны, только глобальная версия будет без зеленого цвета корпуса.

Напомним, что смартфон построен на чипе Exynos 9825, который был в флагманском Galaxy Note 10. Имеет большой 6,7-дюймовый FHD+ AMOLED дисплей. Комплектуется 6/8 Гб оперативной и 128 Гб внутренней памяти, а также четвертной камерой на 64Мп + 12Мп + 5Мп + 5Мп. Отдельно стоит упомянуть просто царский аккумулятор на 7000 мАч, который очень хочется протестировать и внести в нашу таблицу «Топ смартфонов по автономности».

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Цена версии для индийского рынка сейчас около 330 долларов. Глобальная версия может быть анонсирована уже 3 марта.

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Источник: ﻿﻿gsmarena.com