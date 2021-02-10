Samsung Galaxy A72. Слив основных характеристик и рендеров перед презентацией

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Изучаем возможные характеристики Samsung Galaxy A72 ﻿ перед презентацией ﻿

Samsung Galaxy A52 и A72 не редко шли парой в новостях. Стоит отметить, что информации о Galaxy A52 у нас собралось всё же больше. Сегодня «приоткрылась завеса» и в отношении Galaxy A72 , есть ряд качественных рендеров и инсайдерские данные в отношении характеристик.

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Как и подобает старшей модели, Galaxy A72 будет иметь большей дисплей, чем Galaxy A52. Нам обещают 6,7-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 2400х1080 и частотой 90Гц.

Если верить рендерам, то сзади нас ожидает четыре камеры. Инсайдеры говорят, что все четыре модуля будут иметь свои роли: основной модуль на 64 Мп, ультраширик на 12Мп, телеобъектив на 8Мп и макрообъектив на 2Мп. Звучит удобно – четыре камеры на все случаи жизни. Оперативной памяти установят 8Гб, а основная будет зависеть от версии – 128/256 Гб. Аккумулятор обещают на 5000 мАч.

Самым неопределенным вопросом считается процессор для новых моделей. В сети нет новой информации и по-прежнему, Samsung Galaxy A72 обещают на базе Snapdragon 720G. Процессор не плохой, но хотелось бы увидеть чипы нового поколения в моделях 2021 года. Будем ждать официальной информации по этому поводу.

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Цена Samsung Galaxy A72 может быть в районе 500 Евро за версию 8/256 Гб.

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Источник: ﻿gizmochina.com