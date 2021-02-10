Samsung и Apple теряют популярность, а Tecno и Infinix стараются вырваться в лидеры! Известен рейтинг поставщиков смартфонов

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Позиции меняются!

За исключением небольшого промежутка времени в 2020 году Samsung является лидером мирового рынка смартфонов с 2012 года. В каждом годовом отчете о поставках смартфонов Samsung надежно удерживает лидерство. Квартальные отчеты то растут, то падают, но Samsung сохраняет лидерство в гонке.

Последний отчет от Canalys показывает, что в этом квартале Samsung лидирует с 20% долей рынка. Это значительно опережает Apple, занимающую второе место с 17%. Xiaomi (включая POCO) занимает третье место с 14%, OPPO (включая OnePlus) – четвертое с 9%, а китайский конгломерат TRANSSION (Tecno, Infinix и iTel) – пятое с 9%. Все остальные производители вместе составляют самый большой кусок пирога – 31%.

На графике выше показан рост/потеря рыночной доли основных производителей смартфонов, если сравнивать 3 квартал 2023 года с аналогичным периодом 2022 года. Крупнейшим победителем является компания TRANSSION, увеличившая свою долю на колоссальные 40% всего за один год.

Самым большим неудачником на графике является Samsung. Компания потеряла 10% своей доли с 3 квартала 2022 года, что делает ее единственным двусмысленным неудачником на графике. Даже у Apple дела в этом квартале обстоят не слишком хорошо. Эта компания потеряла 6% своей доли рынка, что является большим ударом.

Что действительно происходит, так это то, что китайские компании поглощают акции Samsung и Apple. TRANSSION и Xiaomi в основном делают недорогие смартфоны для развивающихся рынков, и именно там сейчас происходит весь рост. Apple почти не присутствует в этом секторе, а Samsung начала серьезно относиться к своему присутствию на развивающихся рынках только за последние несколько лет.

Ранее мы писали, что компания Samsung планирует внедрить в свои недорогие смартфоны AMOLED-дисплеи, значит ли это, что компания испытывает сильную конкуренцию в этом сегменте?

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Источник: canalys