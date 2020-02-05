Раскрыты характеристики и цена Samsung Galaxy Buds+

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Все меньше времени остается до мероприятия Samsung Unpacked, которое пройдет 11 февраля в Сан-Франциско. Больше всего внимания было приковано к тем смартфонам, которые покажут на ивенте. Теперь пришло время поговорить о беспроводных наушниках Galaxy Buds+.





Информацией о гарнитуре поделился известный поставщик утечек Эван Бласс. В плане дизайна не будет никаких изменений. Разве что вес каждого наушника составил 6,3 грамма против 5,6 у предшественника.









Такие изменения продиктованы увеличением емкости аккумуляторов. Теперь внутри установят батарейки на 85 мАч и их должно хватать на 11 часов воспроизведения музыки. Добавили чуть миллиампер и аккумулятору внутри зарядного кейса — 270 мАч против 252 мАч у Galaxy Buds.





Новая гарнитура получила защиту от брызг IPX2, улучшенную технологию быстрой зарядки, дополнительный микрофон и поддержку Bluetooth 5.0. Естественно, что прокачали здесь и звук, который станет объемнее, чище и богаче.





А вот шумоподавление не завезли. На выбор предложат четыре цвета: белый, черный, красный и синий. Оценили Galaxy Buds+ в $149 и это на $20 больше, чем просили за прошлогоднюю версию.





Источник: twitter.com







