Samsung вернула звание компании номер один на рынке смартфонов

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Продажи смартфонов растут и в тройке лидеров Samsung, Apple и Xiaomi

По итогам февраля Samsung поставила на рынок 24 млн единиц мобильных устройств, и ее доля составила 23,1%. Это позволило компании вернуться на первое место в рейтинге ведущих поставщиков смартфонов, хотя и отрыв от обладателя «серебра» не так уж и велик. Для сравнения в январе нынешнего года доля Samsung равнялась 15,6% и в годовом исчислении прирост оставил 26%, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — 12%.

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В первом месяце нынешнего года лидерство на рынке мобильных устройств захватила Apple, которая контролировала 25,4% доли рынка. Но в феврале она сбавила обороты и пришла к финишу второй с 23 млн реализованных iPhone, а ее доля составила 22,2%. И это на 74% больше того объема проданных устройств, что удалось реализовать в феврале прошлого года.

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На третьем месте оказалась Xiaomi, чья доля на рынке составила 11,5%. На четвертой и пятой строчке рейтинга оказались Vivo и Oppo с результатом 10,6% и 8,5% соответственно. Предсказуемо, что в пятерку лучших смартфоностроителей не попала Huawei. Ее доля стремительно сокращается из-за санкций США и по итогам нынешнего года она может не войти даже в топ-10 крупнейших производителей смартфонов.

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Источник: gizmochina