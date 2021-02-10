Samsung готовит «дешевый» вариант Galaxy S20 Fan Edition

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Выйдет 4G-версия Galaxy S20 Fan Edition на базе Snapdragon 865 без 5G‑модема

В прошлом году спустя полгода после выхода флагманской линейки Galaxy S20, компания Samsung выпустила Fan Edition, созданное по отзывам пользователей. К нам новинка приехала с Exynos 990 и в адрес компании было немало критики, что она не привезла к нам версию с Snapdragon 865. Объяснялось это тем, что, там, где работает 5G, предлагали модификацию с чипом Snapdragon, там же, где его нет, доступна версия с Exynos.

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И вот теперь пришла новость, что Samsung решила выпустить еще одну вариацию Galaxy S20 Fan Edition. Главное ее отличие будет на аппаратном уровне. В частности, смартфон получит Snapdragon 865, но это будет 4G‑версия без модема с поддержкой сетей пятого поколения. Модель была найдена в базе данных Wi-Fi Alliance. Как скоро она выйдет на рынок и в каких регионах будет доступна, неизвестно.

Все основные характеристики должны остаться неизменными. Galaxy S20 FE 4G предложит 6,5-дюймовый дисплей разрешением 2400х1080 точек, 6/8 Гб оперативной памяти, 128/256 Гб постоянной, аккумулятор емкостью 4500 мАч и фронтальная камера на 32-мегапикселя. Будет водозащита IP68, тройная тыльная камера 12 Мп + 12 Мп + 8 Мп и стереодинамики. Возможно, прокачают скорость быстрой зарядки и в качестве операционной системы предложат Android 11.

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Источник: gizmochina