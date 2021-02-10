Samsung выпустила аксессуары в партнерстве с Lacoste для Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5

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Очередная коллаборация

Компания Samsung объявила о запуске аксессуаров Lacoste для своих новейших смартфонов-раскладушек – Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5. Новое партнерство является "погружением в городскую культуру, инвестицией в мир моды и спорта" и принесет уникальные чехлы для дуэта смартфонов с легендарным логотипом крокодила.

Лицом компании Samsung France X Lacoste стала интернет-знаменитость Салли, а плакаты с ее лицом уже появляются в ключевых местах по всей стране, включая все магазины Samsung Experience Stores и флагманский магазин Lacoste на Елисейских полях.

Первая неделя партнерства будет отмечена акцией на сайте Samsung France. К каждой покупке смартфона Galaxy Z Fold 5 или Z Flip 5 прилагается бесплатный чехол Lacoste и бонус в размере 150 евро, а также бесплатные наушники Galaxy Buds2 Pro (отдельно продаются за 299 евро).

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Источник: samsung