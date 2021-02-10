Samsung взялась улучшать бюджетники: Galaxy A35 получит обновленную камеру на 50 МП

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Улучшение характеристик бюджетников – новый тренд Samsung

В Galaxy A35, который ожидается в марте 2024 года, Samsung обновит камеру. Похоже, компания берет курс на улучшение характеристик бюджетников и их привлекательность для пользователей.



Устаревший модуль 48 МП заменит 50 МП. В частности, это может означать улучшение съемки в условиях слабого освещения. Также Samsung Galaxy A35 получит широкоугольный объектив и макрокамеру, но вряд ли стоит рассчитывать на какие-то продвинутые варианты.



В течение многих лет Samsung использовала камеры с разрешением 48 МП или 64 МП для серии Galaxy A. В прошлом году Galaxy A54 перешел на новое поколение 50 МП камер, но Galaxy A34 получил старый сенсор.



Также, по примеру Galaxy A05 может обновиться центральный процессор. Но Galaxy A05 имеет относительно быстрый Dimensity 1080, так что прогресс вряд ли будет большим, если вообще будет.



Galaxy A35 будет выпущен весной вместе с бюджетным Galaxy A15 и более продвинутым Samsung Galaxy A55.﻿

Источник: GalaxyClub