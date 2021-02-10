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Samsung Wallet получит поддержку мобильных водительских прав и удостоверений личности

09.10.2023 107 0

Прокачали Samsung Wallet

Нет ничего удобнее, чем цифровой кошелек, в котором хранится все, что вам нужно носить с собой – таким образом, вы можете передвигаться только с телефоном и ничем другим.

 

Возможность иметь мобильные водительские права в цифровом кошельке появилась у пользователей Apple (в некоторых штатах) с 2022 года, а теперь и Samsung присоединился к этой забаве, объявив, что мобильные водительские права и удостоверения личности появятся в Samsung Wallet.

 

samsung

 

Мобильные водительские права появятся в Samsung Wallet, начиная с жителей штатов Айова и Аризона, которые станут первыми пользователями, которые получат доступ к этой функции. Это означает, что вы сможете иметь цифровую версию водительского удостоверения или удостоверения личности штата в приложении Samsung Wallet. Южнокорейская компания сотрудничает с IDEMIA, чтобы обеспечить безопасность, точность и, конечно же, конфиденциальность водительских прав.

 

Функция будет доступна позже в этом году, хотя точная дата релиза еще не объявлена. Несколько других штатов также получат эту функцию, но опять же неясно, когда именно. Samsung также работает с Администрацией транспортной безопасности (TSA) над тестовой программой, фокусирующейся на принятии мобильных водительских удостоверений в 25 федеральных аэропортах.

 

samsung

 

Остается только вопрос, появится ли такая функция в других странах и будет ли дальнейшее внедрение других документов, например, как в "Дія".

 

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Источник: androidauthority

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 09.10.2023
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Samsung Wallet получит поддержку мобильных водительских прав и удостоверений личности