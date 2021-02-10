Samsung Wallet получит поддержку мобильных водительских прав и удостоверений личности

107

Прокачали Samsung Wallet

Нет ничего удобнее, чем цифровой кошелек, в котором хранится все, что вам нужно носить с собой – таким образом, вы можете передвигаться только с телефоном и ничем другим.

Возможность иметь мобильные водительские права в цифровом кошельке появилась у пользователей Apple (в некоторых штатах) с 2022 года, а теперь и Samsung присоединился к этой забаве, объявив, что мобильные водительские права и удостоверения личности появятся в Samsung Wallet.

Мобильные водительские права появятся в Samsung Wallet, начиная с жителей штатов Айова и Аризона, которые станут первыми пользователями, которые получат доступ к этой функции. Это означает, что вы сможете иметь цифровую версию водительского удостоверения или удостоверения личности штата в приложении Samsung Wallet. Южнокорейская компания сотрудничает с IDEMIA, чтобы обеспечить безопасность, точность и, конечно же, конфиденциальность водительских прав.

Функция будет доступна позже в этом году, хотя точная дата релиза еще не объявлена. Несколько других штатов также получат эту функцию, но опять же неясно, когда именно. Samsung также работает с Администрацией транспортной безопасности (TSA) над тестовой программой, фокусирующейся на принятии мобильных водительских удостоверений в 25 федеральных аэропортах.

Остается только вопрос, появится ли такая функция в других странах и будет ли дальнейшее внедрение других документов, например, как в "Дія".

Читайте также: Samsung рассматривает возможность расширения обновлений безопасности более 5 лет

Источник: androidauthority