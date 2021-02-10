Samsung снова выпустила лимитированную версию часов Galaxy Watch 6 Classic: строгий и стильный дизайн

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Снова лимитированная версия, но не для нас

В этом году компания Samsung действительно отличилась, выпустив очень крутые гибкие смартфоны, от которых фанаты просто в восторге, а линейку S23 – на топовых процессорах Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ранее не доступных на всех рынках, кроме Кореи и США, также компания активно выпускает лимитированные версии устройств.

Samsung хорошо известен выпуском специальных версий своих носимых устройств. Многие поклонники компании привыкли к Galaxy Watch Golf Editions, которые обычно анонсируют вскоре после обычных моделей.

Однако в этот раз Samsung показала довольно уникальную ограниченную модель Galaxy Watch, которая будет доступна только в некоторых странах. Galaxy Watch6 Classic Astro Edition – первая в истории ограниченная серия Galaxy Watch от Samsung, посвященная региону MENA (Ближний Восток и Северная Африка).

Новые смарт-часы, разработанные с учетом исследовательской деятельности, созданы по мотивам астрономов региона. Galaxy Watch6 Classic Astro Edition оснащен вращающимся безелем Black Astro диаметром 47 мм, напоминающим астролябию своим дизайном и функциями программного обеспечения. У него есть компас на циферблате, который позволяет пользователям отслеживать движение солнца и луны прямо из своих запястий. По словам Samsung, солнечный трекер символизирует центральную роль Солнца в астрономических наблюдениях астролябии.

«Galaxy Watch6 Classic Astro Edition от Samsung является свидетельством и данью памяти инноваторам Ближнего Востока и их исторической выдающейся области математики, науки и инноваций, в то же время создавая основу для будущих пионеров в регионе», — сказал Омар Сахеб, региональный директор по маркетингу. у Samsung Electronics MENA.

Несмотря на то, что Samsung не раскрыла никаких подробностей о цене, она сообщила, что она будет доступна на отдельных рынках MENA, включая Бахрейн, Египет, Ирак, Иорданию, Кувейт, Марокко, Оман, Катар, Саудовскую Аравию, Турцию и ОАЭ.

В течение ограниченного времени клиенты, покупающие Galaxy Watch6 Classic Astro Edition, получат дополнительный тканевой ремешок, предметы коллекционирования Astro Edition и доступ к эксклюзивному VIP-магазину Samsung (эксклюзивное предложение может отличаться в зависимости от рынка). Желающие могут забрать его с сегодняшнего дня непосредственно в онлайн-магазине Samsung, хотя стоимость и наличие будут объявлены местными филиалами компании.

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Источник: phonearena