Самые мощные смартфоны на глобальном рынке: выбор AnTuTu

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Среди флагманов рулят игровые смартфоны, а в среднем сегменте наблюдаем доминирование моделей с Snapdragon 778G

Не так давно команда разработчиков AnTuTu опубликовала рейтинг самых производительных Android-смартфонов осени на рынке Китая. А теперь пришла очередь определить самых мощных на мировой арене. Вполне предсказуемо, что глобальный рейтинг отличается от китайского, ведь ассортимент устройств за пределами Поднебесной скромнее и целый ряд интересных аппаратов так и не вышли за пределы Китая.

Что общего у китайского и глобального рейтингов — весь топ-10 флагманов заняли устройства, базирующиеся на Snapdragon 888 и Snapdragon 888+. На верхнюю строчку взобрался игровой Nubia Red Magic 6, набравший 860 400 баллов. На втором и третьем месте оказались еще два аппарата, ориентированные на геймеров: Asus ROG Phone 5s Pro и ROG Phone 5.

Четвертую позицию сумел отвоевать realme GT, оставивший на пятой позиции iQOO 7. Шестое место досталось Sony Xperia 1 III 5G, а с седьмого по десятое место разделили между собой OnePlus 9 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra, Asus Zenfone 8 mini и Samsung Galaxy S21 Ultra.

В топ десять самых производительных в среднем классе попала разношерстная компания, но доминируют устройства, базирующиеся на Snapdragon 778G. Именно этот чипсет позволил Realme GT Master занять первое место в рейтинге с результатом 537 231 балл. Он же лежит в основе Honor 50, Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE, Huawei Nova 9, Samsung Galaxy A52s 5G и Samsung Galaxy M52 5G, которые расположились с третьего по седьмое место.

Xiaomi Mi 11 Lite является эксклюзивным на рынке, кто получил процессор Snapdragon 780G и он стал вторым в топ-10 самых производительных. На восьмой позиции разместился Huawei Nova 7, девятым стал Oppo Reno6 5G и замкнул десятку мощных Xiaomi Mi 10T Lite 5G.

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Источник: AnTuTu