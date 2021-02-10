Самые мощные в среднем сегменте: глобальный расклад

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Возглавил рейтинг Realme GT Master

Разработчики AnTuTu взяли за правило составлять рейтинг самых мощных смартфонов. Делают они это с периодичностью каждый месяц, а также составляют его с ориентиром на рынок Китая и на глобальный рынок. С китайским чартом самых производительных устройств мы вас уже знакомили, а теперь пришло узнать, кто самый-самый на мировой арене по итогам августа.

В центре внимания оказались модели среднего сегмента, где лидером стал realme GT Master с Snapdragon 778G, сумевший набрать 539 072 балла. Для сравнения в китайской версии рейтинга лидером стал Xiaomi Mi 11 Youth Edition на базе Snapdragon 780G с результатом 530 657 очков. Что помешало разработчикам AnTuTu отдать пальму первенства Realme GT Master и в Китае, остается только гадать.

Вторым же по мощности на глобальном рынке стал Xiaomi Mi 11 Lite с процессором Snapdragon 780G и его результат составил 524 133 балла. Третью и четвертую строчки заняли Honor 30 и Huawei Nova 7, базирующиеся на Kirin 985. Замкнул топ-5 Oppo Reno6 5G с чипом Dimensity 900. С шестого по десятое место взяли: Huawei Nova 7 SE, Realme 7 5G, Realme Narzo 30 Pro 5G, Xiaomi Mi 10T Lite 5G и Realme X7 5G.

Обращает на себя внимание то, в топ-10 сумели пробиться только три модели с чипами Qualcomm, еще три места взяли смартфоны с процессорами Kirin и четыре позиции отвоевали смартфоны с SoC MediaTek. Разрыв между первым и последним местом составил внушительные 156 тыс. баллов.

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Источник: antutu