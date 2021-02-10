Самые популярные смартфоны первых трех кварталов 2021 года

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Очевидна пропасть между популярностью iPhone и Android-смартфонами

Несмотря на засилье смартфонов на Android, среди которых есть весьма достойные модели, iPhone по-прежнему пользуется стабильной популярностью в мире. В деле грамотного «промывания мозгов» Apple нет равных и ее адепты практически с религиозным рвением продолжают приобретать ее устройства. А последние данные аналитиков IDC по итогам первых трех кварталов нынешнего года способны навеять грусть на поклонников Android.

Согласно данным специалистов за первые три квартала 2021 года самым продаваемым смартфоном стал iPhone 12. При этом в топ-5 вошли четыре модели Apple и разбавить «яблочное» однообразие удалось только одному представителю лагеря Android — Galaxy A12. Смартфон от Samsung взял «серебро», оставив позади iPhone 11, iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Pro.

Продажи iPhone 13 только стартовали в третьем квартале, и они не смогли еще набрать тот вес, чтобы конкурировать с прочими устройствами. Но с оглядкой на то, как радостно ряд аналитиков вещают о повышенном спросе на iPhone 13, можно не сомневаться, какая модель должна стать популярной в скором времени.

Информации о количестве проданных единиц каждой модели, нет. Возможно, цифры приберегают для отчета по итогам всего 2021 года, где и расскажут о причинах, которые привели к популярности iPhone.

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Источник: idc