Самые производительные смартфоны апреля на мировом рынке

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Модель с Dimensity 9000 среди лидеров в рейтинге флагманов

Не так давно разработчики AnTuTu назвали самые мощные смартфоны на рынке Китая по итогам апреля, а теперь пришло время составить аналогичный рейтинг на глобальном рынке. Учитывая то, что апрель не был насыщен на новинки и старт продаж топовых устройств, рейтинг самых производительных флагманов не претерпел серьезных изменений.

На первом месте оказался игровой Nubia Red Magic 7 на базе Snapdragon 8 Gen 1, единственный из топ-10 набравший более одного миллиона «попугаев». Можно поздравить с «серебром» Redmi K50 Pro, а вместе с ним и MediaTek, сумевшего создать Dimensity 9000, ставшего достойным флагманским чипом.

С третьей по восьмую позицию заняли аппараты, обладающие Snapdragon 8 Gen 1: Xiaomi 12 Pro, Motorola Edge 30 Pro, realme GT 2 Pro, iQOO 9 Pro, Xiaomi 12 и Samsung Galaxy S22 Ultra. На девятой строчке оказался Galaxy S22 Ultra с фирменным процессором Exynos 2200 и замкнул десятку мощных Galaxy S22+, получивший актуальную топовую SoC от Qualcomm.

Интересным вышел рейтинг субфлагманов. Разработчики AnTuTu посчитали, что Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro не стоит причислять к категории флагманов, поэтому им досталось второе и третье место в рейтинге субфлагманов. А лидером стал Realme GT Neo 2, обладающий чипсетом Snapdragon 870. Этот же процессор лежит в основе устройств, поделивший между собой с четвертого по девятую позиции: Motorola Edge S Pro, Redmi K40, Xiaomi Black Shark 4, Xiaomi Mi 11X, POCO F3 и OnePlus 9R. Десятая строчка за Realme GT Neo с однокристальной системой Dimensity 1200.

Не забыли в AnTuTu и назвать самые производительные модели среди середняков. Здесь бал правит чип Snapdragon 778G, смартфоны с которым заняли девять мест из десяти. Единственное исключение — Xiaomi Mi 11 Lite с Snapdragon 780G, который сумел взять третье место в рейтинге, пропустив вперед iQOO Z5 и Realme GT Master. Оставшиеся семь позиций достались Realme Q3s, Motorola Edge 20, Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE, Honor 50, Huawei Nova 9, Samsung Galaxy A52s 5G и Galaxy M52 5G.

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Источник: antutu