Сборка ПК от Andro news: собираем мощный игровой системный блок на базе Ryzen 7 5800X

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Собрали быстрый и мощный инструмент для работы и отдыха

Пандемия коронавируса, карантинные меры и вынужденная самоизоляция — в какое интересное и в тоже время сложное время мы живем. Врачи настойчиво призывают нас не покидать стены дома без лишней нужды и занять себя чем-то дома. В этой ситуации играть в игры — одно из лучших времяпрепровождений для кого-то. Но все этого хорошо, если у вас имеется мощный ПК. Но что делать, если нет возможности его приобрести? Один из вариантов — собрать его своими силами или попросить того, кто шарит в этой теме.

Мы со своей стороны вновь решили собрать компьютерную игровую систему, которая, с одной стороны, годилась бы для игр, а со второй — она бы состояла из комплектующих, которые можно было бы без проблем приобрести в компьютерном магазине. При сборке мы сделали ставку на восьмиядерный процессор Ryzen 7 5800X и топовую видеокарту NVIDIA RTX 3080, которая нацелена на обеспечение 60fps в 4К-разрешении.

В своем видео мы рассказали по особенности и причины выбора всех комплектующих, необходимых для сбора системного блока, а также протестировали реальный уровень быстродействия того, что получилось. Как показали тесты, собранный ПК оказался состоятельным для тех задач, которые перед ним были поставлены.

Почти наверняка, после просмотра видео, найдется немало тех, кто обвинит нас в том, что мы далеки от народа и собрать такой системный блок удовольствие не из дешевых. Только мы не виноваты, что менее дорогие комплектующие могут не потянуть те задачи, которые будут стоять перед ними. И мы обязательно соберем ПК для тех, чей бюджет сильно ограничен. Но это в будущем, а сейчас предлагаем посмотреть видео и поддержать нас в стремлении разнообразить контент, а также изучать что-то новое.

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