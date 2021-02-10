Еще одна версия Poco C65 готовится к выходу – а как их вообще отличать?

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НОВЫЙ, НЕ ОЧЕНЬ ЛИ БЮДЖЕТНЫЙ POCO

В преддверии анонса в сеть попали маркетинговые материалы нового бюджетного смартфона Poco C65, для рынка Индии. На изображении видна задняя панель устройства в фиолетовом варианте.

Судя по утечке, Poco C65 будет иметь плоский корпус с закругленными краями и выступающим модулем двойной камеры и вспышки. На тыльной стороне расположен логотип Poco.

Ранее Poco C65 дебютировал на глобальном рынке как недорогая 4G-модель. Вероятно, индийский вариант будет переизданием недавнего Redmi 13C. По слухам, его анонс состоится 6 декабря вместе с 5G-версией Redmi 13C.

Ожидается, что Poco C65 будет предлагать чип Helio G85, экран 90 Гц, 50 Мп камеру, 5000 мАч аккумулятор и другие характеристики по доступной цене. Короче говоря, все в традициях Xiaomi – переименовать один смартфон во второй, а второй в первый для другого региона. Так и попробуй разобраться в них.

Источник - gadgets360