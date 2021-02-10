Щедрый подарок первым владельцам Xiaomi Mi 1 и анонс доступного робопса Xiaomi Cyberdog

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Сегодня за день до презентации Samsung свой большой ивент провела Xiaomi, где она представила несколько новых устройств. Помимо «железных» новинок компания решила одарить всех тех, кто на заре ее становления поверил в ее первый смартфон Xiaomi Mi 1.

Через неделю пионер компании будет отмечать свое 10-летие и Xiaomi вручит первым его покупателям красный конверт. В нем они найдут сертификат на сумму $308. И эта цифра выбрана не случайна. Именно столько в свое время стоил Xiaomi Mi 1. Сертификат дает право приобрести любой товар в магазине компании. Правда, не очень понятно, как будут определять тех, кто в свое время приобрел первый смартфон компании.

В свое время Xiaomi декларировала, что ей удалось продать более 7 млн Xiaomi Mi 1. Если предположить, что сертификат на $308 получат большинство из приобретателей первого смартфона компании, то такой жест щедрости может весьма больно ударить по бюджету Xiaomi. Посмотрим, объявит ли она впоследствии о том, сколько в итоге было роздано подарочных сертификатов и как она идентифицировала тех, с кого начиналась армия фанатов компании.

А сегодня компания удивила не только анонсом Xiaomi Mi Mix 4, но и показом своей киберсобаки. Сам пес смахивает на Boston Dynamics Spot, но стоит он существенно дешевле. Так, за Xiaomi Cyberdog запросили $1500, тогда как покупка Spot обойдется в $75 тысяч.

Киберпес не станет массовым продуктом. Его появлением компания явно хотела показать, что «смотрите, мы тоже так умеем» и за меньшие деньги. Всего планируется выпустить 1000 единиц Xiaomi Cyberdog. В его основе лежит платформа Nvidia Jetson Xavier NX, есть SSD на 128 Гб и одиннадцать разнообразных датчиков.

Робопес способен перемещаться в пространстве, создавать навигационные карты, обходить препятствия, определять месторасположение и им можно управлять посредством смартфона, пульта или голоса. Штука вышла странная, но почему-то любопытная и очень хочется посмотреть ее в действии.

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Источники: mydrivers