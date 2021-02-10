Что!? Самая низкая цена за все время на Samsung Galaxy S22: топовый флагман по топовой цене всего от 13 891

51

Идеальное воплощение идеального дизайна

Samsung Galaxy S22 продолжает быть на передовой флагманской модели. Несмотря на свою небольшую для современных стандартов размерность, он олицетворяет совершенный дизайн и мощные характеристики в стильном и компактном корпусе.

Galaxy S22 идеально подходит для тех, кому нужен компактный смартфон, дисплей здесь 6.1”, что по современным меркам действительно компакт. Добавьте к этому частоту обновления экрана в 120 Гц, и вы получите истинное удовольствие от использования.

Качество материалов и сборки устройства безупречно благодаря комбинации металла и стекла.

Смартфон работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, легко справляющемся с любыми задачами. 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти делают из этого аппарата просто монстра.

Galaxy S22 также впечатляет своими камерами, обеспечивающими четкие, яркие и контрастные изображения.

Учитывая его размер и функциональность, этот смартфон идеально подходит для активных людей, которые ищут компактный, но мощный девайс для работы, общения и развлечений. Заказать данный смартфон можно по ссылке ниже:

Samsung Galaxy S22 5G 8/128 GB – 13 891 грн.

С промокодом BTSandroprice32 сэкономьте на покупке $32

Это и еще много ТОПовых предложений вы сможете найти в нашем телеграмм-канале Andro-Price Aliexpress:

Andro-Price Aliexpress

Как заказывать посылки из Aliexpress в любой город Украины можно посмотреть в подробной инструкции по этой ссылке:

Как заказывать посылки с Aliexpress

Читайте также: Google добавил новую функцию голосового поиска на YouTube