Сенаторы хотят положить конец монополии Apple и Google на рынке приложений

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Так сложилось, что единственным полноценным источником приложений для iOS-смартфонов является App Store. Имеется в виду, что в магазине есть платные и бесплатные приложения, за качество которых несет ответственность Apple. Концерн из Купертино уверяет, что все утилиты проходят через «сито» проверок на предмет благонадежности и компания следит, чтобы ее магазин был зоной свободной от вредоносного ПО.

Взамен Apple забирает комиссию в размере 30% с каждой покупки внутри приложения. Подобная ситуация происходит и в Google Play. Подобное мздоимство не по нраву разработчикам приложений, но у них нет выбора, если они хотят продвинуть свой продукт на рынке. Правда, у пользователей Android-устройств есть альтернатива — скачать приложения со сторонних магазинов приложений. В случае же с приложениями для iOS такой возможности нет.

Трое сенаторов в США озаботились этим вопросом и решили встать на защиту разработчиков софта. Они подготовили законопроект, ограничивающий монополию владельцев магазинов приложений, которые слишком усердствуют в контроле над рыноком программного обеспечения. Главная цель законодательной инициативы — невозможность владельцев магазинов приложений понуждать разработчиков софта работать с их платежными системами.

Законопроект также предусматривает ответственность владельцев магазинов приложений за гонения, которые они могут устроить разработчикам софта за его продажу на альтернативных площадках, по меньшей цене и за работу с другими платежными системами. Также законопроект может повлечь за собой изменение рынка iOS-приложений, когда Apple перестанет быть монополистом и появятся альтернативные площадки с софтом для «яблочных» устройств.

На данный момент, это лишь законодательная инициатива, которая должна пройти обсуждение и ее должны поддержать другие сенаторы. Как скоро и произойдут ли какие-то подвижки, будем наблюдать.

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Источник: reuters