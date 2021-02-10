Серьезная уязвимость в чипе позволяет взломать Android-смартфоны

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Речь идет об аппаратах с процессором Unisoc SC9863A

Из-за уязвимости в чипе от UNISOC у злоумышленников есть возможность практически взять под контроль смартфон и незаметно, без каких-либо действий со стороны пользователя: просматривать данные и удалять их, использовать микрофоны и камеры устройства для сбора информации. Ужас? Да, ситуация неприятная. Утешает то, что количество устройств с таким процессором не так уж и велико. По крайней мере, на наших широтах.

Речь идет о чипе Unisoc SC9863A и уязвимость обнаружили сотрудники компании Kryptowire, специализирующейся на облачных решениях для обеспечения безопасности и конфиденциальности мобильных устройств.

«Уязвимость позволяет злоумышленникам получить доступ к журналам вызовов и системным журналам, текстовым сообщениям, контактам и другим личным данным, записывать видео с экрана устройства или использовать внешнюю камеру для записи видео или даже удаленно управлять устройством, изменяя или стирая данных», — говорится в заявлении Kryptowire для прессы.

Специалисты по кибербезопасности проинформировали компанию Unisoc об обнаруженной уязвимости. Правда сделала они это еще в декабре прошлого года и до сегодняшнего дня китайский чипмейкер никак не прокомментировал, а также нет информации исправил ли он уязвимость.

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Источник: 91mobiles