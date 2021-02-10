Xiaomi объяснила причина выпуска Redmi Note 8 (2021)

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Компания хочет выжать максимум из популярности Redmi Note 8

На прошлой неделе пришла новость, что Xiaomi решила перевыпустить Redmi Note 8. Из наиболее заметных преображений — установка процессора Helio G85 и 120-герцового дисплея. Эта информация вызвала бурление умов и споров между поклонниками компании на тему целесообразности такого шага. Компания взялась объяснить свое решение.

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Уже сам факт того, что Xiaomi решила поведать о мотивах выпустить обновленный вариант Redmi Note 8, говорит о том, что такой смартфон действительно выйдет. По словам производителя, эта модель оказалась одной из самых успешных за всю историю линейки. Статистика продаж — 25 миллионов проданных экземпляров. Именно успех модели и приличный объем продаж и подтолкнули компанию к тому, чтобы выпустить в 2021 году еще один вариант Redmi Note 8.

Правда, в немалой степени успех смартфона был продиктован присутствием чипа от Qualcomm, а теперь компания предлагает на замену процессор от MediaTek. На глобальном рынке аппарат в таком исполнении может не зайти тем, кто негативно настроен к творениям тайваньского чипмейкера.

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Также не стоит забывать, что Helio G85 не предлагает поддержку дисплеев с частотой обновления 120 Гц, поэтому установка экрана с повышенной герцовкой под вопросом. Среди характеристик Redmi Note 8 (2021) называют батарейку на 4000 мАч с быстрой 22,5-ваттной зарядкой, фирменную оболочку MIUI 12.5 и главный 48 Мп датчик в основной камере.

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Источник: twitter