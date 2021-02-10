Xiaomi хвастается рекордными продажами серии Redmi Note

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200 млн — столько смартфонов Redmi Note разошлось по миру

Смартфоны бренда Redmi, который пару лет назад выделили в отдельный суббренд, представляют собой максимально сбалансированные устройства, где во главу угла ставится удачное сочетание характеристик и вменяемой цены. Компания вагонами отгружает свои смартфоны серии Redmi Note, на которые весьма тепло реагируют фанаты компании по всему миру.

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А чтобы широкая аудитория не сомневалась в том, что семейство Redmi Note успешно, компания сегодня похвасталась мировыми продажами устройств этой серии. По состоянию на 30 апреля глобальные продажи линейки Note превысили 200 млн. Вполне предсказуемо слышать из уст главы компании Лю Вейбинга, что они и дальше будут предлагать «лучшие технологии, более богатый опыт и более высокое качество».

Стоит упомянуть, что в ноябре прошлого года компания хвасталась тем, что глобальные продажи серии Redmi Note составили 140 млн. А это означает, что за прошедшие полгода компания сумела продать 60 млн устройств линейки.

Отчет по продажам — это часть промо-кампании, посвященной выходу нового поколения Redmi Note. 26 мая в Китае производитель намерен представить линейку Redmi Note 10. Ожидается, что компания выведет на домашний рынок серию, дав ей современные чипы семейства Dimensity. Так, «прошка» должна получить новейший процессор Dimensity 900, а Redmi Note 10 Pro + — Dimensity 1100.

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Источник: mydrivers