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Что изменится для владельцев смартфонов Honor после продажи бренда?

17.11.2020 886 0

Huawei не будет владеть акциями Honor и участвовать в управлении компанией

Китайская компания Huawei подтвердила слухи о продаже бренда Honor. Согласно сделке, основным владельцем стала Shenzhen Zhixin New Information Technology, которая получила 98,6% акций. Появление информации о продаже Honor вызвало беспокойство у владельцев техники китайского производителя. Но компания быстро всех успокоила.

 

Shenzhen Zhixin New Information Technology сохранит экосистему поставщиков. Примерно 7000 человек из Huawei перейдут на новое место работы. 

 

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Простые пользователи никаких особых изменений не почувствуют. Все учётные записи продолжат действовать. Обновления программного обеспечения Magic UI тоже будут выходить.

 

Что изменится для владельцев смартфонов Honor после продажи бренда? – фото 1

 

В компании заявили, что у клиентов не возникнет проблем с послепродажным сервисом. Они смогут пользоваться всеми услугами, как и раньше, но обслуживание новых продуктов будет выполняться через собственную систему обслуживания Honor.

Один из основных вопросов касается Google Mobile Services. Начиная с мая 2019 года Huawei находится под санкциями и не может выпускать смартфоны с новым железом и сервисами Google.

 

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Компания не будет владеть акциями Honor и принимать участия в принятии решений. В связи с этим есть вероятность, что в будущем мы сможем увидеть смартфоны Honor с предустановленными сервисами Google.

 

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Источник: Mydrivers

Honor
Автор: Панасовский Максим Дата публикации: 17.11.2020

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Что изменится для владельцев смартфонов Honor после продажи бренда?