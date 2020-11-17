Что изменится для владельцев смартфонов Honor после продажи бренда?

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Huawei не будет владеть акциями Honor и участвовать в управлении компанией

Китайская компания Huawei подтвердила слухи о продаже бренда Honor. Согласно сделке, основным владельцем стала Shenzhen Zhixin New Information Technology, которая получила 98,6% акций. Появление информации о продаже Honor вызвало беспокойство у владельцев техники китайского производителя. Но компания быстро всех успокоила.

Shenzhen Zhixin New Information Technology сохранит экосистему поставщиков. Примерно 7000 человек из Huawei перейдут на новое место работы.

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Простые пользователи никаких особых изменений не почувствуют. Все учётные записи продолжат действовать. Обновления программного обеспечения Magic UI тоже будут выходить.

В компании заявили, что у клиентов не возникнет проблем с послепродажным сервисом. Они смогут пользоваться всеми услугами, как и раньше, но обслуживание новых продуктов будет выполняться через собственную систему обслуживания Honor.

Один из основных вопросов касается Google Mobile Services. Начиная с мая 2019 года Huawei находится под санкциями и не может выпускать смартфоны с новым железом и сервисами Google.

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Компания не будет владеть акциями Honor и принимать участия в принятии решений. В связи с этим есть вероятность, что в будущем мы сможем увидеть смартфоны Honor с предустановленными сервисами Google.

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Источник: Mydrivers